Saints Row: The Third Remastered, ESRB Tarafından Derecelendirildi

Hatırlayacağınız üzere Saints Row: The Third Remastered, geçtiğimiz ay içerisinde de karşımıza çıkmıştı. Amerika menşeli çevrimiçi video oyun kiralama servisi GameFly, listelemesinde oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarına yer vermişti. O listelemede pek bir detay verilmemekle birlikte çıkış tarihi 7 Mayıs 2020 olarak görülüyordu.

Şimdilik Deep Silver herhangi bir teyit veya yalanlama geri dönüşünde bulunmadı ama Saints Row: The Third Remastered ile ilgili planlar yapılıyormuş gibi görünüyor. Ünlü derecelendirme kuruluşu ESRB, geçtiğimiz nesilde çıkan oyunun HD Remastered versiyonunu derecelendirmeye gitti.

ESRB derecelendirmesinde, GameFly listelemesinden farklı olarak Saints Row: The Third Remastered'ın PC için de satışa sunulacağı görülüyor. Diğer bir deyişle, sadece PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmayacak. Bu noktada kafalarda beliren soru ise: "Oyunu Steam mağazasından satın almış olan oyuncular, HD Remaster versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilecekler mi?" Bunu resmi duyuru gerçekleştiğinde net olarak öğrenebileceğiz ama yayıncılar aynı olduğu için muhtemelen böyle bir fırsat sunulacaktır.

Öte yandan, oyunun M olarak derecelendirildiğini de görebiliyoruz. Açık dünya oynanışın sunulduğu oyunda yüksek oranda şiddet ve küçük yaştaki oyuncular için olumsuz örnek teşkil edebilecek esprilerin yapıldığı göz önünde bulundurulursa, aslında çok da şaşırılacak bir durum değil.

Saints Row: The Third, 2011 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. 2017 yılı itibarıyla da Xbox One geriye uyumluluk kütüphanesine eklenen oyun, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ise Switch kullanıcılarıyla buluşmuştu.