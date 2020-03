Saints Row: The Third Remastered, PS4 ve Xbox One için Yayınlanabilir

Bir önceki nesilden bu nesle geçiş yapan sayısız oyun görmüştük. Bunların bir kısmı, yenisi bu nesle çıkan seri oyunları olurken bir kısmı da büyük başarı elde etmiş olanlar idi. Muhtemelen nesil bitene kadar yenileri çıkmaya devam edecektir. Bunlardan bir tanesi de Saints Row: The Third olacakmış gibi görünüyor.

Gematsu sitesi tarafından fark edilen bir detaya göre Saints Row: The Third Remastered, PlayStation 4 ve Xbox One için Amerikalı çevrimiçi video oyunu kiralama servisi GameFly'ın listelemesinde ortaya çıktı.

GameFly is listing an unannounced Saints Row: The Third - Remastered for PS4 and Xbox One with a May 7 release date.



PS4: https://t.co/mVp6FybHoY

Xbox One: https://t.co/DFZf7EjzFk pic.twitter.com/OCakHf8H2p