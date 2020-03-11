Saints Row: The Third Remastered, PS4 ve Xbox One için Yayınlanabilir

Bir önceki nesilden bu nesle geçiş yapan sayısız oyun görmüştük. Bunların bir kısmı, yenisi bu nesle çıkan seri oyunları olurken bir kısmı da büyük başarı elde etmiş olanlar idi. Muhtemelen nesil bitene kadar yenileri çıkmaya devam edecektir. Bunlardan bir tanesi de Saints Row: The Third olacakmış gibi görünüyor.

Gematsu sitesi tarafından fark edilen bir detaya göre Saints Row: The Third Remastered, PlayStation 4 ve Xbox One için Amerikalı çevrimiçi video oyunu kiralama servisi GameFly'ın listelemesinde ortaya çıktı.

GameFly is listing an unannounced Saints Row: The Third - Remastered for PS4 and Xbox One with a May 7 release date.



PS4: https://t.co/mVp6FybHoY

Xbox One: https://t.co/DFZf7EjzFk pic.twitter.com/OCakHf8H2p — Gematsu (@gematsucom) March 11, 2020

Her iki listeleme de bizlere pek bir detay sunmuyor. Sadece 7 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacağı söyleniyor.

Aslına bakarsanız, bu şekildeki listelemeler her daim doğru çıkmayabiliyor. Mesela gerek Amazon listelemesinde, gerekse de E3 2018 fuarı öncesinde yaşanan Walmart Kanada sızıntısında ortaya çıkan Splinter Cell oyunu henüz ortalarda yok. Halbuki geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyordu. Ancak aynı zamanda, önümüzdeki zaman zarfında satışa sunulması planlanan bir oyuna dair ipucu da veriyor. Sadece zamanlama açısından hatalı bir listeleme yapılmış olabiliyor.

Henüz Deep Silver ve Volition bu sızıntı sonrasında herhangi bir açıklama yapmış değiller ama Saints Row: The Third Remastered gerçekten 7 Mayıs 2020 tarihinde çıkacaksa, resmi duyuru için fazla beklemek durumunda olmayabiliriz.

Volition tarafından PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirilmiş olan Saints Row: The Third, 2011 yılında satışa sunulmuştu.