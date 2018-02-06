Sakarya'da Bitcoin Soygunu Yapan Kişiler Tutuklandı

Bitcoin değerinin hızlı bir şekilde artması, adli vaka sayısını da artırdı. Geçen aylarda Sakarya Akyazı'daki bir bilişim ofisinden Bitcoin serverlarının da bulunduğu 450 bin TL değerindeki cihazlar çalınmıştı. Olay sonrasında düzenlenen operasyonda yakalanan kişiler mahkeme kararıyla tutuklandı.

Birçok insanın kısa yoldan zengin olma hayallerini süsleyen Bitcoin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir ilgi görüyor. Popüler kripto para biriminin, yalnızca siber korsanların hedefinde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira Bitcoin mining işleminde kullanılan ve değeri yüzbinlerce lirayı bulan cihazlar, hırsızların hedefi haline geldi.

Son olarak Sakarya Akyazı'da yaşanan olayda, bir bilişim ofisinden sanal para ‘Bitcoin’ serverlarının da bulunduğu 450 bin lira değerindeki cihazlar çalındı. Polis ekipleri, çok titiz bir çalışma yürüterek çevredeki bütün güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olaya iş yeri sahibi Yunus Emre Asan’ın kuzeni Sevgi Asan’ın da karıştığını tespit eden polisler, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Daha sonra çalınan serverları ve cihazları teslim ederek Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’na teslim olan Sevgi Asan, beraberindeki R.A ve V.A ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.