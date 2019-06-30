Sakarya Otomotivde Lokomotif Olmaya Devam Ediyor

Türkiye Otomotiv ihracatında bazı şehirlerine çok fazla güveniyor. Örneğin Sakarya ile ihracatın yüzde 20'sini karşılıyor ve 5 aylık dönem içerisinde 120585 aracın 109772’si yurtdışına satıldı. Bu rakamlar son zamanlarda yüzü pek gülmeyen otomotiv sektörüne ilaç gibi geldi.

Sakarya’nın otomotiv sektöründeki payının büyüklüğü 2 milyar 127 milyon 499 bin. Bu rakam %2 gibi bir büyümeden sonra ortaya çıktı. Ayrıca Sakarya ile ilgili Türkiye'nin otomotiv ihracatının %20'sini karşıladığını da söylemek gerekiyor. Bu nedenle Sakarya'daki her bir otomobil satışı son derece kritik.

Sakarya'da otomotiv sektörü gittikçe büyüyor

Otomotiv sektöründe mutlaka çok hızlı bir üretim yapmanız gerekiyor. Günlük olarak 818 araç üretimi gerçekleştirilen Sakarya'da, Toyota Otokar ve Türk Traktör gibi üreticiler bulunuyor. Mayıs ayı içerisinde Sakarya'da 23210 bir otomobil, 64 Midibüs, 82 otobüs, 47 kamyonet ve 1963 traktör olmak üzere toplam 25367 araç üretimi yapıldı.

Sakarya'da bazı kuruluşlar çok daha fazla ön plana çıkabiliyor. Örneğin Türkiye savunma sanayisinde çalışmalar yürüten Otokar, bu yıl 125 aracı yurt dışına ihraç etti. TürkTraktör’de yıl içerisinde kendisini ileriye taşıyanlar arasında yer alıyor. Mayıs ayında şirketin ürettiği traktör 1963 adet oldu. Bunların 1503 tanesi ihraç edildi.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye'de otomotiv sektörü zor zamanlar geçirse bile, Sakarya'da üretim son hızla devam ediyor. Peki sizce de Sakarya'daki otomotiv üretim artışı Türkiye piyasasında yansıyacakmı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.