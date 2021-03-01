Salda Gölü İçin UNESCO Koruma Başvurusu

UNESCO'ya Salda Gölü koruma başvurusu yapıldı. Salda Gölü Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen başvuru kapsamında Salda Gölü'nün dünya doğal mirası olması isteniyor. NASA'nın da ilgi odağında olan Salda, son yıllarda kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Özellikle son yıllarda hem Türkiye'den hem de yurt dışından ziyaretçi çekmeyi başaran Salda Gölü, NASA'nın da ilgi odağında olmasıyla merak uyandırıyor. Tüm bu merak sonrasında ise Salda Gölü için UNESCO'ya dünya doğal mirası başvurusu yapıldı.

Salda Gölü için UNESCO'ya başvuru yapıldı

Salda Gölü Koruma Derneği tarafından yapılan başvurunun en büyük kaynağı NASA'nın araştırmalarına dayanıyor. Mars yüzeyine benzer olmasıyla dünyada merak konusu haline gelen Salda Gölü, NASA'nın açıklamasına göre Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip.

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şeker tarafından yapılan açıklamaya göre, Salda'nın kendine özel bir dokusu var. Şeker, UNESCO'ya gönderdikleri başvuru hakkında şunları aktardı:

Salda Gölü'nde yaşayan Salda sazancığı ve Burdur sazancığı var. Birinci sebep bu. Salda Gölü'nde, 4 milyar yıl önce dünyada canlıların oluşumu sırasında oluşan olaylar halen devam etmekte. İçindeki tek hücreli canlılar halen oluşmakta. Bu çevredeki beyaz kumullar tek hücreli canlılar veya fosillerinden oluşmakta. UNESCO'ya başvuruda öne çıkardığımız şeyler; Salda Gölü'nün mutlaka korunması gerektiğini, az önce söylediğim sebeplerden dolayı Salda Gölü'nün kapalı bir havza olduğu, içine giren kirliliğin bir daha çıkarılamayacağı, bir kere kirlendiğinde temizlenmesinin mümkün olmadığını vurgulamaktı. Salda Gölü bu çevredeki insanlar için çok önemliydi. Ama son yıllarda gölü ziyaretler, sadece çevredeki insanlar değil, dünyadan ve ülkemizden insanlar gelerek, gölde bir insan baskısı oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde pandemiye rağmen 1 milyona yakın vatandaşın ilgisin çekmeyi başaran Salda Gölü, hem ekolojik hem de bilimsel açıdan dünyada önemli bir yere sahip. UNESCO'nun başvuruya ilişkin henüz cevap vermediğini de hatırlatmak gerekiyor.

Ayrıca daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Salda'daki araştırma sonuçlarıan ilişkin oldukça önemli açıklama yaptı. Jezero Krateri ile Salda'nın yapılarının benzer olmasından dolayı uzun yıllardır çalışmaların sürdüğünü belirten Balcı, "Jezero krateri de bazı kriterler göz önüne alarak seçildi. Yaşamın izlerinin aranacağı bir çalışmaya başladı" dedi.