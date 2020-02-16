Saldırıya Uğrayan TikToker Hayatını Kaybetti! İşte Detaylar

TikTok'ta çektiği videolar ile ünlenen Ares Özdemir, geçtiğimiz günlerde Antalya’da "reklam filmi çekeceğiz" bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülmüştü. TikToker Ares Özdemir'den kötü haber geldi.

TikTok'ta Ares adıyla videolar çeken Şehmuz Özdemir, 12 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. Fenomenin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Haberi aldıktan hemen sonra hastane bahçesine gelen Şehmuz Özdemir'in yakınları gözyaşı döktü.

Anne Sultan Kızılay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum. Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Duyun benim sesimi. Duyun duyun duyun. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için.

Allah rızası için oğluma yardım edin. Bir doktor istiyorum. Tamam sakat olsun, ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum. Kurban olduğum Allah için biri benim sesimi duysun. Benim çocuğum 12 gündür burada, ben onu bir umutla bekliyorum. Ben yavrumu bir umutla bekliyorum. Ne olur bana yardım edin."