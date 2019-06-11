Salesforce, Tableau Software'ı Satın Alacak

Bulut tabanlı müşteri ilişkileri yazılımı Salesforce, Netflix’e de büyük veri hizmeti veren Tableu Software’i 15.7 milyar dolara satın alıyor. İki dev şirket arasında gerçekleşecek olan satın alma işlemi, teknoloji dünyasında gelmiş geçmiş en büyük tutardaki ilk 10 satın alım arasında yer alarak kayıtlara geçti.

Salesforce, Tableau Software'ı Satın Alıyor!

2022 yılında 1.8 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması beklenen dijital dönüşüm alanındaki fırsatlara odaklanan dünyanın en büyük müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) şirketlerinden olan ABD merkezli Salesforce, büyük veri (Big Data) şirketi Tableau Software'i satın alma hazırlığında. Salesforce, Tableau Software hisselerinin tamamı için 15 milyar doların üzerinde bir tutar ödeyecek.

Satın alma hakkında Salesforce’tan yapılan açıklamada Tableau Software hisseleri için nakit olarak ödenecek olan toplam tutarın 15.7 milyar dolar olacağı söylendi. Yapılan satın alma anlaşmasının bu yılın 3. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Salesforce Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Marc Benioff konu hakkında şunları söyledi: "Dünyanın bir numaralı CRM'ini, bir numaralı analitik platformuyla bir araya getiriyoruz. Tableau insanların verileri ve Salesforce da insanların müşterileri anlamasına yardımcı oluyor. Müşterinin dünyasını anlamak için ihtiyaç duyduğu bu iki platformu bir araya getiriyoruz."

Tableau Software, aralarında Charles Schwab, Verizon, Schneider Electric, Southwest ve Netflix gibi şirketlerin de yer aldığı dünya genelinde 86 bin kurumsal müşteriye sahip.

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