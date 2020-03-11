Salgın Filmi, Corona Virüsü ile Tekrar Gündeme Geldi

Corona virüsü salgını ile birlikte önceki yıllarda çekilmiş ve bütün insanlığı etkileyen virüsleri konu alan filmler ilgi çekmeye başladı. Bunlardan biri olan Contagion (Salgın) isimli film, son zamanların en çok izlenen filmlerinden biri oldu.

2011 yılında çekilen Contagion, ABD'de Apple mağazaları üzerinden son zamanlarda en çok indirilen yapımlardan biri oldu. Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimlerin oynadığı Contagion’da Paltrow’un canlandırdığı karakter, Çin’e gerçekleştirdiği seyahati sırasında ölümcül bir virüs kapıyor. Filmdeki virüsün corona virüsü ile olan tek benzerliği bu değil. MEV-1 isimli virüs, yarasadan enfekte olmuş bir domuzun etkilediği bir şeften bulaşıyor. Gerçekte de corona virüsünün hayvandan insana geçmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Gywenth Paltrow'un 26 Şubat’ta Instagram’da uçak seyahatinde maskeyle yaptığı paylaşımı son dönemlerde filmi bir kez daha akıllara getirmiş oldu.

Filmdeki ve gerçekteki virüsün insanları etkileme şekli de aynı. İki virüs de solunum yoluyla bulaşarak tüm vücudu etkiliyor. Ancak filmdeki virüsün ölüm oranı yüzde 25 iken Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre corona virüsünün ölüm oranı ise yüzde 3.4.

Filmin senaristi Scott Z. Burns ise yaptığı açıklamalarda senaryonun tamamen tesadüf olduğunu ve amaçlarının toplumun olası bir salgına karşı savunmasız olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Corona virüsü ile ilgili gelen son bilgilere göre ise ölen toplam kişi sayısı 4 bin 300 oldu ve virüs şimdiye kadar 119 bin 243 kişide görüldü. Çin’de yayılma hızı azalan virüs, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerini de tehdit ediyor.