Salgın Uzmanı Uyardı: 1 Milyar İnsan Hastalanabilir

Dünyanın çok ilginç bir zamandan geçtiği günümüzde, önemli bir salgın uzmanı uyardı. İşte onun yaptığı uyarı ile ilgili detaylar.

Larry Brilliant ismini Türkiye'de muhtemelen bir çok kişi ilk defa duyuyordur. Dünyanın en önemli salgın uzmanlarından birisi olarak bilinen Larry Brilliant oldukça etkili isimler arasında yer alıyor. Onun yıllar önce TED konuşması sırasında vurguladığı bazı noktalar günümüze ışık tutuyor.

Salgın Uzmanının Uyarısı: 165 Milyon İnsan Ölebilir

Larry Brilliant şu anda 75 yaşında ve bundan yaklaşık olarak 14 yıl önce TED konuşması yapmıştı. Orada Corona virüsü gibi bir hastalık ile ilgili bazı detaylar vermişti.

TED konuşmasında, "1 milyar insan hastalanacak. Yakşalık 165 milyon insan hayata gözlerini yumacak. Ekonomimize çok büyük zararlar verecek olan bir ekonomik kriz ve piyasa durgunluğu yaşanacak. Bu krizin ise işlerini, sağlık sigortalarını kaybeden 100 milyonu aşkın insanın ölümü gibi akılalmaz sonuçları olacak." ifadelerine yer vermişti.

Bu rakamlar gerçekten de son derece ürkütücü. Özellikle de sağlık sistemi henüz tam olarak gelişmiş ülkelerde bu problem çok daha sert hale gelebilir. Sizce salgın uzmanları işlerin bu kadar kötüleşeceği konusunda haklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.