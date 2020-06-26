DSÖ Uyardı: Salgında İkinci Dalga Çok Daha Ölümcül Olabilir

Son zamanlarda pek çok ülke tarafından kontrol altına alınan yeni tip koronavirüs, bir yandan dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Nitekim bazı ülkelerde yaşanan düşüşe karşın bazı ülkelerde de çok ciddi vaka artışlarının bulunduğunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada salgında ikinci dalga ihtimalinin bazı korkunç gerçekleri ortaya kondu. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Salgında İkinci Dalga Daha Ölümcül mü Olacak?

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev alan Dr. Ranieri Guerra yaptığı açıklamada normalleşme için atılan adımların ikinci dalga olarak geri dönebileceğini, tüm kararların gözden geçirilerek dikkatle alınması gerektiği vurgulandı. Bu detayların ardından endişe verici bir duruma değinen Guerra, salgının İspanyol Gribi ile benzer şekilde ilerlediğini söyledi.

"Yeni tip koronavirüs ile benzer şekilde ilerleyen İspanyol Gribi, yaz aylarında düşüş göstermiş ancak eylül ve ekim aylarında yeniden zirve yapmıştı. Oluşan bu ikinci dalgada elli milyon insan hayatını kaybetti. Salgın ortaya koyduğumuz hipotezlerdeki gibi ilerliyor." ifadelerini kullanan Guerra, Covid-19 salgınında ikinci dalganın daha ölümcül olabileceğini işaret etti.

Tabii burada açıklamaların yalnızca tahminden ibaret olduğunu ve salgının gidişatını erken dönemde anlamanın pek de yüksek doğruluk oranı ile yapılamayacağını hatırlatalım. Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalganın çok daha ölümcül olması mümkün mü? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.