Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Salgında İkinci Dalga Olmayabilir

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili verilerde bir düşüş eğilimi gözlemleniyorken pek çok kişinin aklında salgına yönelik ikinci dalga ihtimallerine dair soru işaretleri bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgında ikinci dalga ihtimali hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Salgında İkinci Dalga Olacak mı?

Verilerde yaşanan dalgalanmaların vatandaşları korkutmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklama sırasında "Bu şekildeki dalgalanmalar, bu virüs kendi kendine mutasyon geçirip durduruncaya kadar ya da aşısı bulunup insanlar aşıyla bu salgını durduruncaya kadar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özlü, açıklamasının devamında aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Hiç bir pandemide ikinci dalga birinci dalgadan çok daha etkili olmaz. Ama bu konuda dikkatsizlik gösteremeyiz. Şu an ilk dalgayı yenebiliyoruz, kontrol altına aldık. Ne yapacağımızı toplum olarak öğrendik. İkinci dalga olsa bile bunun birinci dalga kadar büyük böyle travmatik olmayacağını düşünüyorum. Birinci dalganın tamamen bitip ikinci dalganın çıkacağını da düşünmüyorum Toplumsal bir bağışıklığın oluşması şu demek, virüs toplumun yüzde 60-70’ine yayılacak, onlar hasta olarak veya hasta olmadan geçirecekler bu enfeksiyonu ve sonuçta bu virüse karşı antikor oluşturacaklar ve dirençli hale gelecekler. Adeta bir aşılanma gibi bir etki oluşturacak. Virüs daha yayılacak kişi bulamayacak toplumda ve duracak. Böyle bir şeyin olması için toplumun en az yüzde 60-70’ine bu virüsün bulaşmış olması gerekiyor. Oysa yapılan çalışmalarda bu oranın son derece az olduğunu, yüzde 3-7’lerde olduğunu görüyoruz."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgında ikinci bir dalganın yaşanması mümkün müdür? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.