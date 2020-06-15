Salgının Başlangıç Tarihi Bir Yıl Öncesine Uzanıyor Olabilir

Son zamanlarda hemen herkes yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmaları ve araştırmaları oldukça yakından takip ediyor. Salgınla ilgili önemli detaylara sahip olsak da bazı önemli soru işaretlerine cevap vermekten uzak bir konumdayız. Nitekim bunlardan birisi de salgının ne zaman başladığı olarak öne çıkıyor. Peki salgının başlangıç tarihi ne zamandı? Merak edilen bu soruya hiç beklenmedik bir yanıt alabilirsiniz.

Salgının Başlangıç Tarihi Ne Zamandı?

Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında yapılan yeni bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs salgını Ağustos 2019 döneminde ortaya çıkmış olabilir. Nitekim Harvard Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma da, salgının sanılandan çok daha erken ortaya çıktığını işaret ediyordu.

Yani virüs ilk açıklandığından birkaç ay önce, bugün itibarıyla yaklaşık bir yıl önce, hayatımıza girmiş olabilir. Bu durum kişilerin ve hükümetlerin hastalıkla ilgili bilgi sahibi olmaması nedeni ile çok daha fazla sayıda insanın halihazırda enfekte olmuş olabileceği anlamına geliyor.

Peki siz bu araştırma sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce virüs ilk defa hangi tarihlerde ortaya çıktı ve hangi tarihlerde bir salgın haline dönüştü? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.