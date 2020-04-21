Salgının Hızlı Yayılmasının Sebebi İnsan Davranışları

Koronavirüsü pandemisiyle birlikte, insanların biyolojik çeşitlilik ve vahşi yaşam üzerinde etkilerinin olduğu bir kez daha görüldü. Vahşi yaşamla iç içe olunması önceki yıllarda da ölümcül salgın hastalıklara neden olmuştu. Peki, koronavirüsü nereden bulaştı? Salgının altında yatan gerçek neden ne? Bilim insanları açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını ile ilgili olarak ilk teori, virüsün laboratuvar ortamında üretildiği üzerineydi. Ancak bu teori kısa sürede çürütüldü. Covid-19 virüsünün hayvan kaynaklı bir virüs olduğu kanıtlandı. Virüsün yarasalarda görüldüğü açıklandı. Covid-19 virüsünün hayvanlardan insanlara geçtiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturalya'da gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, Covid-19 virüsünün pandemi haline gelmesinin, insanların doğal yaşam alanlarına müdahalede bulunmasından, biyolojik çeşitliliğin azalmasından ve ekosistemde gerçekleşen bozulmalardan kaynaklandığı ortaya konuldu. Bilim insanları bu durumların virüslerin çok daha geniş bir alana yayılma olasılıklarını arttırdığını ifade ediyor.

Salgının hızlı yayılmasının ardındanki sebepler

Verilere göre, 1980 yılında başlayan bulaşıcı hastalıklar, her 10 yılda bir 3'e katlanarak artıyor. Hastalıkların üçte ikisinin hayvanlardan geçtiği, bu hastalıkların ise %70'inin vahşi hayvanlardan bulaştığı söyleniyor. Ebola, HIV, domuz gribi ve kuş gribi'nin bu hastalıklara örnek olarak gösterilebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar koronavirüsünün bu kadar çabuk yayılmasının, birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan toplumların etkisiyle virüslerin hemen pandemiye dönüşebileceğinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor. Sürdürülebilir Avrupa Araştırma Enstitüsü’nden çevrebilimci olarak görev yapan Joachim Spangenberg konu ile ilgili gözlemlerini paylaşarak, insanların ekosistemi bozmaları nedeniyle, hayvanlarda bulunan virüslerin insanlara bulaşmasınn kolaylaştığını ifade ediyor.

İnsanların ormanları tahrip ederek canlıların doğal yaşam alanlarına girdiği belirtilirken, bu alanlarda var olan virüslerle de temas ettikleri söyleniyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nde görev yapan virolog Prof. Yan Xiang, insanların her geçen gün daha fazla vahşi doğaya, hayvanlara yaklaştığını bu durumun da vahşi doğada bulunan virüslerle daha çok temas anlamına geldiğini ifade ediyor.