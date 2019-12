Salıncakta Sallanan Çocuk Videosu Viral Oldu

Sosyal medyayı yine birbirine sokan bir paylaşımla karşı karşıyayız. Bu sefer sosyal medyada tartışma konusu olan olay bir çocuğun salıncakta sallanması. Çocuk hangi tarafa doğru sallanıyor? İşte sosyal medya iki bölen, ünlülerin de dahil olduğu o video ve Twitter’dan gelen ilginç yorumlar.

Twitter’da paylaşılıp büyük tartışma yaratan, insanları birbirine düşüren paylaşımlara bir yenisi eklendi. Genellikle ilk kimin paylaştığı belli olmayan, hızla yayılan paylaşımlara son zamanlarda sadece kullanıcılar değil, ünlüler de dahil oluyor. Çok büyük başarılara imza atmasına rağmen, bu başarılarıyla anılmayan Twitter’da yaptığı anketle gündeme gelen ünlü gurme Vedat Milor’un da dahil olduğu yeni tartışma konusu videoda bir çocuk salıncakta sallanıyor. Soru şu: Çocuk ne tarafa doğru sallanıyor? Kameraya doğru mu, duvara doğru mu? Çocuğun ayaklarına odaklananlar duvara doğru sallandığını söylerken, salıncağa odaklananlar tam aksini iddiaa ediyor. İşte kafaları karıştıran o video ve gelen enteresan yorumlar:

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd