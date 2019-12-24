Salıncakta Sallanan Çocuk Videosu Viral Oldu

Sosyal medyayı yine birbirine sokan bir paylaşımla karşı karşıyayız. Bu sefer sosyal medyada tartışma konusu olan olay bir çocuğun salıncakta sallanması. Çocuk hangi tarafa doğru sallanıyor? İşte sosyal medya iki bölen, ünlülerin de dahil olduğu o video ve Twitter’dan gelen ilginç yorumlar.

Twitter’da paylaşılıp büyük tartışma yaratan, insanları birbirine düşüren paylaşımlara bir yenisi eklendi. Genellikle ilk kimin paylaştığı belli olmayan, hızla yayılan paylaşımlara son zamanlarda sadece kullanıcılar değil, ünlüler de dahil oluyor. Çok büyük başarılara imza atmasına rağmen, bu başarılarıyla anılmayan Twitter’da yaptığı anketle gündeme gelen ünlü gurme Vedat Milor’un da dahil olduğu yeni tartışma konusu videoda bir çocuk salıncakta sallanıyor. Soru şu: Çocuk ne tarafa doğru sallanıyor? Kameraya doğru mu, duvara doğru mu? Çocuğun ayaklarına odaklananlar duvara doğru sallandığını söylerken, salıncağa odaklananlar tam aksini iddiaa ediyor. İşte kafaları karıştıran o video ve gelen enteresan yorumlar:

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) December 21, 2019

"Aklımı kaybediyorum, birisi bana hangi yöne baktığını söyleyebilir mi" sorusuyla paylaşılan tweet şu anda 27.9B retweet, 131.3B de beğeni aldı ve beğeni de retweet sayısı da giderek artıyor. 21 Aralık'ta paylaşılan ve hala tartışması süren tweete birçok yorum geldi. Bariz şekilde duvara sallandığını söyleyenler var, kameraya doğru sallandığını duvara doğru görenlerin göz muayesine ihtiyaç duyduğunu söyleyenler var, bakış açısına göre değiştiğini söyleyenler var, ilk kameraya doğru göründüğünü sonra duvara doğru görünmeye başladığını söyleyenler bile var. Vedat Milor'un yorumu ise kameraya doğru.

Bence kameraya doğru — Vedat Milor (@vedatmilor) December 24, 2019

Sosyal medyada yaşanan bu olay ilk değil. Daha önce de elbisenin rengi, matematik sorusu ile sosyal medya ikiye bölünmüştü.