Salvador Dalí'nin Uyku Tekniği Yaratıcılığı Arttırıyor

Salvador Dali uyku tekniği yaratıcılığı nasıl etkiledi? Araştırmacılar, sürrealist sanatçı Salvador Dalí ve ünlü mucit Thomas Edison tarafından tanımlanan bir uyku tekniğinin aslında yaratıcılığa ilham vermek için işe yarayabileceğini buldu.

Tekniği kullanmak için Dalí ve Edison gibi vizyonerler, bir sandalyede uyuya kalırken kaşık veya top gibi bir nesneleri tutardı. Gerçek hayattan uzaklaştıkça cisim düşer, ses çıkarır ve onları uyandırırdı. Bilinç kaybının eşiğinde birkaç dakika geçirdikten sonra, işlerine başlamaya hazır olacaklardı.

Hipnogoji durumu veya N1 olarak bilinen bu erken uyku aşaması, derin uykuya dalmadan önce sadece birkaç dakika sürüyor, ancak araştırmacılar bunun "yaratıcılık için ideal " olabileceğini yazdı.

Paris Beyin Enstitüsü'nde uyku araştırmacısı olan kıdemli yazar Delphine Oudiette, insanların bir gece uykusunun %5'ini N1 aşamasında geçirdiğini, ancak bu uyku evresinin son derece fark edilmeyen bir süre olduğunu söyledi.

Oudiette WordsSideKick.com'a verdiği demeçte, "N1'de kapalı gözlerinizin önünde şekiller, renkler ve hatta küçük rüyalar hayal edebilir, ancak yine de odanızda bir şeyler duyabilirsiniz. Kişiye bağlı olarak gördüğünüz desen çok farklı olabilir." dedi.

Salvador Dali uyku tekniği yaratıcılığı nasıl etkiledi?

Tekniği kullanan büyük beyinlerden ilham alan Oudiette ve grubu, uyku yönteminin sıradan insanlar için gerçekten işe yarayıp yaramadığını test etmek için yola çıktı. Deneyden önceki gece, kolayca uykuya dalma yeteneğine sahip 103 sağlıklı katılımcıdan uyarıcılardan kaçınmalarını ve normalden biraz daha az uyumalarını istediler.

Onlara bir dizideki son basamağı tahmin etmeleri gereken bir matematik problemi sundular ve bunu çözmek için adım adım uygulayabilecekleri iki kural sağladılar. Ancak araştırmacılar, sekizinci basamağın her zaman dizideki ikinci basamak olduğuna dair gizli bir kural ekledi.

Oudiette, "Popüler görüşün aksine, yaratıcılık sanat gibi belirli bir alanla sınırlı değildir. Yaratıcılık iki unsuru içerir: özgünlük ve yararlılık." dedi.

Bu durumda, gizli kuralı bulan katılımcılar yaratıcı oluyordu çünkü sorunu bu şekilde çözmeleri için talimat verilmedi, bu yüzden yeni ve kullanışlı bir strateji buldular.

Deneyin ilk bölümünde, katılımcılardan iki kuralı kullanarak 10 matematik problemini çözmeleri istendi.

Daha sonra onlara 20 dakikalık bir mola verildi ve bu molada kendilerine rahatlamaları ya da karanlık bir odada yarı yatık bir sandalyede rahat bir pozisyonda, elleri kol dayama yerlerinin dışına yerleştirilmiş şekilde uyumaları söylendi.

Hafif bir bardak tutuyorlardı, böylece uykuya dalarlarsa bardak düşer, ses çıkarır ve onları uyandırırdı.

Uykunun farklı evreleri farklı beyin dalgaları kalıpları ile işaretlendiğinden, araştırmacılar bir elektroensefalogram (EEG) kullanarak katılımcıların N1 aşamasından daha derin N2 aşamasına ne zaman geçtiğini gözlemleyebildi.