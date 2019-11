Sam Lake, Sıradaki Remedy Oyununun Senaryosunu Yazmaya Başlamış

Geçmişte Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break gibi iddialı yapımları bizlerle buluşturan Remedy Entertainment stüdyosunun son eseri de Control olmuştu. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Expeditions modu sonrasında, önümüzdeki yıl için de iki büyük genişletme paketi yayınlanacak. Peki Control ile ilgili yapılacaklar tamamlandıktan sonra Finlandiya menşeli stüdyodan ne göreceğiz? Bunu şimdilik net olarak öğrenmenin imkanı yok. Sam Lake, sıradaki oyun için çalışmalara çoktan başlamış.

Control oyununun senaristi olan Sam Lake ki kendisi Max Payne ve Alan Wake oyunlarının da senaryolarını yazmıştı, sıradaki oyunun da hikayesini yazmaya başladığını Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Shh! I’m in my brand new top secret writing lair. I #amwriting a new story. You have been warned. @remedygames pic.twitter.com/IvsooHZCuc