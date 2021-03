Samanyolu Galaksisinin 12 Yılda Çekilen Fotoğrafına Göz Atın

Samanyolu'nun 12 yılda çekilen fotoğrafı merak uyandırıyor. Finlandiyalı bir fotoğrafçı tarafından 12 yıllık bir süreç sonucunda ortaya konan fotoğraf, Samanyolu'nun en detaylı ve en net görseli.

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, oluşturması yaklaşık 12 yıl süren bir Samanyolu fotoğrafı yayınladı. 1,7 gigapiksel çözünürlüğünde olan görüntünün toplam pozlama süresi ise 1,250 saat olmasıyla merak uyandırıyor.

Metsavainio, proje için çekim yapmaya 2009 yılında başladı. Önündeki 12 yıl boyunca Samanyolu'ndaki farklı alanlara ve nesnelere odaklandı ve bunların ayrıntılarını birleştirdi. Samanyolu'nun ultra yüksek çözünürlüklü görünümünü bir bütün olarak tamamlamak için Metsavainio, orijinal fotoğrafların kaplamadığı boşlukları doldurmaya başladı.

Metsavainio PetaPixel'e verdiği demeçte, "Sanırım bu, Samanyolu'nu çözünürlük ve derinlikte üç renk kanalının hepsini (H-a, S-II ve O-III) gösteren ilk görüntü" dedi.

Milky Way, 12 years, 1250 hours of exposures and 125 x 22 degrees of sky.

