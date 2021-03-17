Samanyolu Galaksisinin 12 Yılda Çekilen Fotoğrafına Göz Atın

Samanyolu'nun 12 yılda çekilen fotoğrafı merak uyandırıyor. Finlandiyalı bir fotoğrafçı tarafından 12 yıllık bir süreç sonucunda ortaya konan fotoğraf, Samanyolu'nun en detaylı ve en net görseli.

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, oluşturması yaklaşık 12 yıl süren bir Samanyolu fotoğrafı yayınladı. 1,7 gigapiksel çözünürlüğünde olan görüntünün toplam pozlama süresi ise 1,250 saat olmasıyla merak uyandırıyor.

Metsavainio, proje için çekim yapmaya 2009 yılında başladı. Önündeki 12 yıl boyunca Samanyolu'ndaki farklı alanlara ve nesnelere odaklandı ve bunların ayrıntılarını birleştirdi. Samanyolu'nun ultra yüksek çözünürlüklü görünümünü bir bütün olarak tamamlamak için Metsavainio, orijinal fotoğrafların kaplamadığı boşlukları doldurmaya başladı.

Metsavainio PetaPixel'e verdiği demeçte, "Sanırım bu, Samanyolu'nu çözünürlük ve derinlikte üç renk kanalının hepsini (H-a, S-II ve O-III) gösteren ilk görüntü" dedi.

Milky Way, 12 years, 1250 hours of exposures and 125 x 22 degrees of sky.

My Milky Way mosaic project gets large, the full size image in my blog is absolute must to see! (7000 x 1300 pixels), https://t.co/doh6Cso1MM pic.twitter.com/K1hzlG4jJ6 — J-P Metsavainio (@JP_Metsavainio) March 16, 2021

(Görüntünün tam boyutunu görmek için bu adrese gidin.)

Samanyolu'nun 12 yılda çekilen fotoğrafı merak uyandırıyor

Fotoğraf 100.000 piksel genişliğinde ve birbirine eklenmiş 234 ayrı panelden oluşuyor. Fotoğraf, Cygnus takımyıldızından Taurus'a kadar 125 derecelik bir gökyüzünü kapsıyor ve yaklaşık 20 milyon yıldızı gözler önüne seriyor.

Metsavainio, "İş akışım çok sabit olduğundan dolayı parçaları birleştirirken çok az ince ayar yapılması gerekiyordu. Toplam süre 1250 saatin üzerinde. Bazı karelerin pozlama süresi diğerlerinden daha fazla." ifadesini kullandı.

12 yıllık bir emek sonucunda ortaya konan fotoğrafın hangi kameralarla çekildiğini de merak ediyor olabilirsiniz. Metsavainio'nun ekipmanı yıllar içinde biraz değişti.

Astrofotografçı, 2014 yılına kadar Meade LX200 dürbün, QHY9 teleskop kamerası, Canon EF 200mm f / 1.8 kamera optiği kullandı. 2014'ten sonra ise Apogee Alta U16 teleskop kamerası, Tokina AT-X 200 mm f / 2.8 kamera lensi ve Astrodon 50 mm filtre setini tercih ettiğini ifade etti:

"2014'ten önce redüktörlü Meade dürbün ve 2014'ten sonra Celestron EDGE dürbünü kullanarak daha uzun odak uzaklığına sahip birçok detayı çektim."

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