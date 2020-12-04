Samanyolu'nun 2 Milyar Yıldızlı 3D Haritası Çıkarıldı

Gaia gözlemevi şimdiye kadarki en ayrıntılı haritayı oluşturarak Samanyolu'nun 2 milyar yıldızlı 3D haritasını çıkardı. ESA'nın Gaia gözlemevi tarafından toplanan veriler, galaksinin ve uzayda hareket eden yıldızların yeni atlasını gözler önüne seriyor.

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksi'nin işleyişine ve evrenin gizemlerine daha geniş ışık tutmayı vaat eden şimdiye kadarki en hassas 3D Samanyolu haritasını açıkladılar. Gaia gözlemevinden gelen geniş elektronik atlas, 2013'ten beri Avrupa Uzay Ajansı tarafından kontrol ediliyor.

Harita, gök bilimcilerin Güneş Sisteminin ivmesini ölçmesi ve galaksinin kütlesini hesaplaması için yeterli ayrıntı içeriyor. Bunlar da Güneş Sisteminin nasıl oluştuğu ve zamanın başlangıcından bu yana evrenin genişleme hızı hakkında ipuçları yakalamak için önemli bir fırsat.

Gaia'dan gelen son veriler, Güneş Sisteminde 326 ışık yılı içerisindeki yaklaşık 300.000 yıldızın son derece hassas ölçümlerini ve 2 milyar yıldızın konumunu ve hareketlerini açıklıyor. Yeni harita, Güneş Sistemimizin Samanyolu yörüngesinin galaksinin merkezine doğru saniyede yedi milimetre hızlandığını gösteriyor.

Samanyolu'nun 2 milyar yıldızlı 3D haritası

Cambridge Astronomi Enstitüsü ESA Gaia bilim ekibinin üyesi olan Nicholas Walton, "Burada gerçekten yaptığımız şey, birkaç yüz ışık yılı uzaktaki yıldızlar için üç boyutlu olan evrenin detaylı bir haritasını elde etmek" dedi..

Yıldızların konum ve hareket haritası çıkartılarak, Samanyolu'nun yıkıcı süreçleri de gözlemlenmiş oldu. Yakındaki iki galaksi arasında görülen yıldız akışı, Büyük Macellan Bulutu'nun Küçük Macellan Bulutu'nu giderek tükettiğini gösteriyor.

Birleşik Krallık Uzay Ajansı uzay bilimi başkanı Caroline Harper şunları söyledi: "Binlerce yıldır, yıldızların ve onların insanlığın kozmosuna ilişkin anlayışını genişletirken, kesin konumlarını not etmek ve detaylandırmakla meşgulüz. Gaia son yedi yıldır göklere bakıyor ve yıldızların konumlarını ve hızlarını haritalandırıyor. Elimizde şimdiye kadar oluşturulmuş en ayrıntılı milyar yıldızlı 3D atlası var"

2013 yılında kurulan Gaia gözlemevi, galaksinin mümkün olduğunca çok yıldızını gözlemlemeyi amaçlamakta. Yaklaşık 1 milyar nesneyi kataloglamak amacıyla yıldız konumlarını, mesafeleri, hareketleri ve parlaklığı hassas bir şekilde ölçmek için geliştirilen Gaia gözlemevi, her bir nesneyi yaklaşık 70 kez inceleme yeteneğine sahip.