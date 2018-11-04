Samanyolu Galaksisi’nde Bir İlk!

Uzay bilimciler, uzun zamandır galaksimizin merkezinde güneşten 10 milyar kat daha büyük bir kara deliğin bulunduğunu tahmin ediyordu. Nihayet bu tahminler doğru çıktı ve Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde ilk defa, büyük bir kara delik görüntülendi.

Teleskoplar tarafından ilk kez kaydedilen görüntülerde, sıcak gaz kütlesinin, Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki bir kara deliğin etrafında ışık hızının yüzde 30’u kadar bir hızla döndüğü görüldü.

Bilim insanları, sıcak gaz kütlesinin hızının saatte 320 milyon kilometre olduğunu ve yutulmayacak kadar kara deliğe yakın olduğunu belirtiyor.

Uzay bilimciler aslında galaksimizin merkezinde büyük bir kara deliğin yer aldığını uzun zamandır tahmin ediyordu. Çünkü galaksimizin merkezinin etrafındaki bütün ışığı yuttuğu tespit edilmişti. Yeni görüntüyle, kara deliğin etrafından geri dönülmeyecek bir noktada maddenin döndüğü tespit edildi. Böylece karadeliğe ait yıllardır aranan ipuçları da ortaya çıkmış oldu.

Samanyolu’nun merkezindeki Sagittarius A isimli kara deliğin gözetlenmesi için, Avrupa Güney Yarım küre Astronomik Araştırmalar Organizasyonu araştırmacıları tarafından özel donanımlar kullanıldığı ifade edildi.