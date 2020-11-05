Uzay Tarihinde İlk! Samanyolu'nda Gizemli Radyo Sinyali Tespit Edildi

Gökbilimciler, Samanyolu'nda gizemli radyo sinyali tespit edildiğini söyledi. Samanyolu Galaksisinde ilk defa görülen gizemli radyo sinyali, bugüne kadar pek çok farklı uzay spekülasyonuna yol açmıştı. İşte Samanyolu'nda tespit edilen gizemli radyo sinyali.

28 Nisan'da saniyenin binde birinde, güçlü bir radyo dalgası patlaması Dünya'yı kapladı ve Kuzey Amerika'daki radyo teleskoplarını aydınlattı. Gökbilimciler bu garip sinyalin izini sürdüler ve sonuçlar, şimdiye kadar kaydedilen en gizemli kozmik sinyallerden bazılarını ortaya çıkardı.

Hızlı radyo patlamaları veya FRB'ler, saniyenin yalnızca binde biri kadar uzunluktadır ancak Güneş'ten 100 milyon kat daha güçlü olabilir. Bu kadar yoğun olmasına rağmen, gökbilimciler tarafından kökenleri büyük ölçüde henüz bilinmiyor. Ancak Samanyolu'nda tespit edilen yeni bir FRB, bilim dünyasını heyecanlandırmayı başardı.

Gökbilimciler ilk kez Samanyolu'nda hızlı radyo patlaması gözlemlediler. Bu, şimdiye kadarki en net FRB tespiti olmasının yanı sıra, patlamanın nereden geldiğine dair ipucu verebileceğini de gösteriyor.

Samanyolu'nda gizemli radyo sinyalinden korkmalı mıyız?

Yeni FRB'leri inceleyen bilim adamları, radyo enerjisi patlamalarının bir magnetardan (bir çeşit nötron yıldızı) veya çok güçlü manyetik alana sahip bir yıldızdan geldiğini düşünüyor. Ayrıca gökbilimciler Samanyolu dışındaki oluşan FRB'ler ile aynı yapıda olduğunu da doğruladı. Bu, diğer patlamaların başka gezegenlerde de benzer nesneler tarafından oluşturulabileceğini gösteriyor.

Gökbilimciler tarafından belirlenen yeni sinyal, belirli bir kaynağa sabitlenmiş ilk hızlı radyo patlaması olma özelliğine sahip ve bu kozmik flaşlardan birini ayrıntılı olarak incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Caltech'te astronomi öğrencisi olan Christopher Bochenek'e göre, cep telefonların 4G LTE alıcısı bile bu FRB sinyalini alabilirdi.

Heyecan verici gelişmelere rağmen gökbilimciler, Samanyolu'ndaki FRB'lerin arkasındaki gizemi açıklayamadı. Radyo dalgaların tespitinden sonra Magnetar, daha fazla X-ışını ve gama ışını patlatırken takip edildi, ancak bu takip önemli bir radyo dalgası patlamasıyla eşleşmedi. Ayrıca diğer galaksilerden gelen FRB'lere kıyasla zayıf kaldığı belirtildi.

Teleskoplar daha önce bu tür patlamaları algılamıştı, ancak bugüne kadarki patlamalar Samanyolu dışından geliyordu. Araştırmacılar, patlayan yıldızlardan uzaylı teknolojilerine kadar değişen spekülasyonlarla, bu geçici ancak güçlü patlamalara neden olan durumu yıllardır merak ediyor. O zaman şimdilik Elon Musk'la uzaylı avına çıkmaya ne dersiniz?