Samanyolu'nu Kolonize Eden Medeniyetler Simülasyonla Tespit Edildi

Samanyolu'nu kolonize eden medeniyetler meraklandırdı. Çok katı kurallara sahip varsayımlarla bile, uzayda yolculuk eden uygarlığin tüm galaksiyi hızlı bir şekilde kolonileştirebileceğini gösterdi. Bilgisayar simülasyonu, medeniyetin sadece 1 milyar yıl içerisinde Kardaschow ölçeğinde Tip II uygarlıktan Tip III uygarlığa geçebileceğini gösterdi.

Yeni bir bilgisayar simülasyonu, teknolojik olarak gelişmiş uygarlığın, yavaş gemilerle bile tüm galaksiyi kolonize edebileceğini gösteriyor. Simülasyon, yıldızlararası göç için olası bir model ve uzaylı zekasını nerede bulabileceğimize dair yeni bir fikir sunuyor.

The American Astronomical Society'de yayınlanan yeni araştırma, Penn State'den astrofizikçi Jason Wright ve Columbia Üniversitesi'nden astrobiyolog Caleb Scharf'ın ortaklaşa yazdığı makaleyi ele alıyor. Araştırma, uzay medeniyetlerindeki büyümenin, galaktik bir imparatorlukla sonuçlanabileceğini gösteriyor.

Ekip tarafından üretilen simülasyon, Samanyolu benzeri bir galakside yaşayan uygarlığın galaktik genişleme sürecini ele alıyor. Görsellerdeki gri noktalar kararmış yıldızları, küreler yerleşmiş yıldızları ve beyaz küpler ise geçiş halindeki yıldız gemilerini temsil ediyor.

Samanyolu'nu kolonize eden medeniyetler bizden güçlü

Simülasyonda işler yavaş ilerliyor, ancak büyümenin gücü devreye girdiğinde uygarlığın yayılma hızı da gerçekten artıyor. Uzay medeniyetinin yerleşme süreci yaklaşık bir milyar yılda tamamlanıyor. Kulağa uzun bir süre gibi geliyor olabilir, ancak Samanyolu galaksisinin 13 milyar yaşında olduğunu unutmayın.

Videonun bir başka güzel yanı, tüm yıldız sistemlerinin gücünü kullandığı Kardashev II durumundan, Kardashev III uygarlığına geçiş yapan uygarlığı göstermesidir (Kardashev ölçeği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz).

Yeni modelin katı kurallarla sınırlandırıldığını hatırlatmak gerekiyor. Medeniyetin göç gemileri her 10.000 yılda bir defa Samanyolu'na indirildi ve hiçbir medeniyet 100 milyon yıldan uzun süre dayanamadı. Ayrıca gemiler, Voyager ve New Horizons uzay aracı gibi, 10 ışık yılından daha uzak olmayan ve saniyede 10 kilometreden daha hızlı olmayan hızlarda seyahat ettirildi.

Bu koşullar altında bile simüle edilen galaksinin tüm kısmı bir milyar yılda kolonize edildi. Wright, simülasyonun çok basit varsayımlara dayandığını kabul etti. Ekip bu parametrelerde daha fazla varyasyona izin verecek ve aynı zamanda medeniyetlerin yıldızlararası yolculukta hem daha iyi hem de daha kötü olmasına fırsat tanıyacak daha gerçekçi bir simülasyon üzerinde çalışıyor.