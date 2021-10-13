Samanyolu'nun Kalbinden Sıra Dışı Radyo Sinyali Alındı

Gök bilimciler Samanyolu'nda radyo sinyali keşfetti. Samanyolu'nun merkezine yakın bir yerde bir şey Dünya'ya mesaj yolladı, ancak gök bilimciler bunun ne olabileceğinden henüz emin değil.

Batı Avustralya'nın uçsuz bucaksız çöl ovalarında, Wajarri Yamatji halkının topraklarında, dünyanın en yetenekli radyo teleskop dizilerinden biri yatıyor. 36 çanak anten içeren Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) evrenin adete bir gözünü oluşturuyor: Üç düzine anten ile Dünya'ya çarpan radyo dalgalarını izliyor.

Son iki yılda antenler, zaman zaman, içerisinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin kalbine doğru yönlendirildi. Aynı zamanda ara sıra oldukça sıra dışı bir radyo sinyali algılandı: şu anda kozmosta gizlendiğini bildiğimiz herhangi bir nesneye uymayan bir sinyal.

Sinyalin tespiti 12 Ekim'de Astrophysical Journal'da ortaya çıktı. İlk olarak Eylül ayında ise arXiv'de bir ön baskı olarak yayınlandı.

Samanyolu'ndan radyo sinyali geliyor

Garip sinyalin adı ASKAP J173608.2-321635 olarak belirlendi, ancak genel olarak Ghost (Hayalet) olarak tanımlanıyor. Nisan 2019 ile Ağustos 2020 arasında, Ghost 13 kez tespit edildi, ancak tutarlı bir zamanlama yaptığını söylemek mümkün değil.

Samanyolu'nun derinliklerinden gelen diğer radyo kaynaklarının aksine, oldukça sıra dışı bir dizi özelliğe sahip.

Sidney Üniversitesi'nden astrofizikçi ve makalenin yazarlarından Tara Murphy bir basın açıklamasında, "Bu nesne, görünmez bir şekilde başladı, parlaklaştı, soldu ve sonra yeniden ortaya çıktı. Bu davranış olağanüstüydü." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta ekip, radyo sinyalinin, inanılmaz derecede yoğun olan ve uzayda hızla dönerken elektromanyetik radyasyon yayan bir tür nötron yıldızı olan bir pulsardan yayıldığını düşündü.

Bunun üzerine ekip, Avustralya'daki Parkes gözlemevinde Murriyang teleskopunu kullanarak pulsarı aramaya başladı, ancak elleri boş döndüler.

NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi tarafından elde edilen verilerle yapılan daha fazla araştırma, sinyalle ilişkili hiçbir X-ışını bulunamadı ve Şili'deki VISTA teleskopundan alınan veriler de yakın kızılötesi sinyal göstermedi.

Son olarak ASKAP tarafından takip edilen Ghost'un örnekleme ihtimalinin düşük olduğu söyleniyor. Ghost'un tam olarak ne sıklıkla tekrar edebileceğini söylemenin zor olduğunu, çünkü gözlemlerin miktarı hala oldukça küçük olduğunu belirtiyor.

Bu kesinlikle şimdilik bir gizem. Daha fazla gözlem, Ghost'un özelliklerini biraz daha netleştirebilir ve karanlık kökenlerini daha net bir görünüme kavuşturabilir.