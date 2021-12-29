Samanyolu'nda En Az 70 Yetim Gezegen Bulundu

Samanyolu galaksisinde en az 70 yetim gezegen tespit edildi. Serbest, yüzen, öksüz, yıldızsız gezegen olarak da adlandırılan bu gezegenler, Dünya'nın aksine bir yıldızın yörüngesinde bulunmayan gezegenlerden oluşur.

Gök bilimcilerin söz konusu gezegenler hakkında şimdilik çok az bilgisi bulunuyor fakat yakın zamanda yapılan bir keşif, yüzen gezegenler hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabilir. Çeşitli teleskoplardan elde edilen verileri kullanan bir gök bilimci ekibi, Samanyolu'nda en az 70 öksüz gezegen tespit etti.

Geçen yıl bilim insanları tarafından hemen hemen Dünya ile aynı boyutta bir yüzen gezegen keşfedildi. Bazı bilim insanları, bu gezegenlerin her şeye rağmen yaşama ev sahipliği yapabileceğini düşünüyor.

Yakınlarda yapılan keşiften de anlaşılabileceği üzere çok sayıda yıldızsız gezegen olabilir. Bununla birlikte bu gezegenleri bulmak çok zordur çünkü neredeyse hiç ışık yaymazlar.

Gök bilimciler de bunun farkında olarak çoğunlukla mikro lens ile keşif yapar. Bu yöntem sayesinde ön planda yer alan bir nesne hareket ettiğinde ışık bir gezegenin kütlesini ortaya çıkarabilecek şekilde bükülüyor.

Gök Bilimciler, Samanyolu'nda 70 Yetim Gezegen Keşfetti

Araştırmacılar, verileri dikkatlice ele alarak en az 70 serbest gezegen buldu. Keşif ile ilgili açıklamada bulunan Dr. Núria Miret-Roig, bu kadar çok gezegen keşfetmeyi beklemediklerini, bu kadar çok gezegen keşfetmeleri karşısında çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Dr. Miret-Roig ve meslektaşları, çalışma kapsamında NSF'nin NOIRLab tesisleri, ESO, Canada France Hawaii Telescope ve Subaru Telescope da dahil olmak üzere 80 bine varan gözlem ve arşiv verilerinden yararlandı.

Çalışmada yer alan gök bilimciler, çalışma sırasında oldukça geniş bir alanda on milyarca ışık kaynağının inanılmaz hafif hareketlerini, renklerini ve parlaklığını inceledi. Bu inceleme sonucunda bölgede yer alan en silik nesneler, serbest gezegenler başarılı bir şekilde tespit edilmiş oldu.

Yıldızsız Gezegenlerden Milyarlarca Olabilir

Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux'ta gök bilimci olan Dr. Hervé Bouy, Samanyolu'nda bir yıldız olmadan serbestçe dolaşan dev gezegenlerden milyarlarca olabileceğini söyledi. Dr. Miret-Roig ve meslektaşları tarafından gerçekleştirilen çalışma, Nature'da yayımlandı.