İçişleri Bakanlığından Şampiyonluk Kutlamaları Genelgesi!

İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamaları genelgesi yayımladı. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin tam kapanma sürecinde olduğu hatırlatıldı.

81 İl Valiliğine Şampiyonluk Kutlamaları Genelgesi Gönderildi

Bugün, Süper Toto Süper Ligi'nde son hafta müsabakaları yapılacak. Takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği son hafta müsabakalarında Beşiktaş ile Göztepe, Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak.

Bugün oynanacak maçların sonucu ile birlikte hangi takımın şampiyon olacağı belli olacak. AA'daki habere göre İçişleri Bakanlığı, Spor Toto Süper Ligi'nin son hafta müsabakalarının hemen ardından gerçekleşecek olan şampiyonluk kutlamalarında kalabakların oluşmaması için valiliklere bir genelge gönderdi.

81 il valiliğine gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizin tam kapanam sürecinde olduğu hatırlatıldı. Bakanlık, şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmemesini istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) şampiyonluk kutlamalarına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kontrollü Normalleşme Ne Zaman Başlayacak?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla 17 günlük tam kapanma yasakları başladı. Tam kapanma önlemleri, 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, kontrolleşme süreci ne zaman gerçekleşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kontrolleşme sürecine ilişkin oldukça önemli bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre normalleşme süreci Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Normalleşmeye ilişkin detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti:

"Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün kısıtlamalara ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram" sözlerini kullanmıştı ve açıklamasına şu sözler ile devam etmişti: