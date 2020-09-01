Samsun'da Karantinada Olması Gereken 282 Kişi Evlerinde Bulunamadı

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Vaka sayılarında artış yaşanıyor. Samsun'da karantina altında olması gereken temaslı veya koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlar evlerinde bulunamadı. İşte detaylar.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç yaptığı açıklamada "Samsun’da son 20 gün içerisinde 2 bin 290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunlar içerisinde 262 pozitif veya temaslı kişiyi evine bulamadık. Gerekli yasal işlemler başlatıldı" cümlelerine yer verdi.

Oruç açıklamasında şunları söyledi:

Samsun’da korona ile mücadele kapsamında evde izlem tedavisi olarak eve gönderilen hastalarımıza mobil denetim ekiplerimiz günlük olarak denetim yapmaktadır. 19 adet mobil denetim ekibimiz günlük olarak pozitif veya temaslı hastalar evlerinde mi değil mi, tedavilerine uyuyorlar mı, herhangi bir semptom var mı diye evlerine gidiyorlar.

Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında son 20 gün içerisinde 2 bin 290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunlar içerisinde 262 kişiyi evine bulamadık. Bunlar içerisinde de 282 kişiye tutanak tuttuk. İzolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için tutanaklar tuttuk. Bu tutanakları ilgili mülki amirlere gönderdik ve gerekli yasal işlemleri başlatmış olduk.