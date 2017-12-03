Samsun Valisinden Samsung'a Sitem

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'un tanıtımı ile ilgili katıldığı bir törende ilginç açıklamalarda bulundu. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)'nın geliştirdiği "LikeSamsun" projesinin önemi hakkında konuşan Samsun Valisi Kaymak, internet aramalarında Samsun'un ünlü teknoloji şirketi Samsung'un arkasında çıkmasını da eleştirdi.

Katıldığı tören öncesi gazetecilere LikeSamsun projesi hakkında bazı açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, "LikeSamsun sitesinin açılması ilk göreve geldiğimde önerilmişti. Bu siteye Samsun’un tanıtılması için çok güzel fotoğraflar atılmış. Bunun çok sayıda kişi tarafından görülmesi önemli. İnsanlarda bir merak uyandırmasını umuyoruz. İnsanlar merak sonucu bir yerlere gidiyor" dedi.

"Samsun'un Önüne Geçmemesi Lazım"

Vali Kaymak ayrıca, "Bazen 'internet tarayıcılarından Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım. Bu konuda Samsun’u seven, gönül veren Samsun’un geleceği için çırpınanlardan bu projenin desteklenmesini istiyorum. Bu site ne kadar fazla duyurulursa, daha çok fotoğraf yüklenecek, yüklenen fotoğraflar daha çok kişi tarafından paylaşılacak ve Samsun’a karşı büyük bir hareket başlayacak. Bu Samsun’un tanıtım projesidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak, LikeSamsun projesi kapsamında yapılan fotoğraf yarışmasını kazananlara cep telefonu ödüllerini verdi.