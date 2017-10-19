Samsung, 10 Bin Dolarlık 360 Round Kamerasını Tanıttı

Samsung, 17 objektife sahip, robot süpürgelere benzeyen 360 Round kamerasını tanıttı. Kullanıcılara inanılmaz bir deneyim sunan cihazın fiyatı, tam 10.500 dolar yani yaklaşık olarak 40 bin TL!

Profesyonellerin ve meraklıların VR içeriği oluşturmaları için tasarlanmış olan 360 Round kamerasında, 360 derecelik VR görüntüleri oluşturabilmek adına 2 megapiksel çözünürlükte sensörün beslediği 17 adet objektif yer alıyor.

Ayrıca, 6 mikrofonu üzerinden 360 derece ses kaydı da gerçekleştirebilen cihazın, 30 kare VR canlı yayın özelliği de bulunuyor.

360 Round, donanım kısmında da oldukça güçlü gözüküyor. Kameranın RAM boyutu 10GB iken depolama kapasitesi de 40GB. İstenirse SD kart ile 256GB’a kadar, harici SSD ile de 2TB’a kadar yükseltilebiliyor. Bununla birlikte, USB Type-C bağlantısı sunan kamera üzerinde Ethernet girişi de mevcut.

IP65 sertifikasıyla dış mekanda da kullanılabilen yani su ile toza karşı dayanıklı olan cihaz, canlı yayınlarda tam verimli çalışmak için 10 çekirdekli Intel i7-6950X işlemci, 32 GB RAM ve tam iki adet GeForce GTX 1080 Ti ekran kartına ihtiyaç duyuyor.

Sanal gerçeklik konusunda yıllardır önemli yatırımlar yapan Samsung, kendisine ait bir ekosistem oluşturmayı başarmış durumda. Gear VR gözlükleri, Gear 360 kamera gibi aksesuarlar en iyi sanal gerçeklik deneyimini sunmayı amaçlıyor.

10.500 dolar fiyat etiketine sahip olan Samsung 360 Round, Ekim ayının sonunda Amerika'da satışa sunulacak.