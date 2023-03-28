Samsung: "10 Yıl İçerisinde 1000TB SSD Yapacağız"

Donanım üretimi konusundaki rekabet günden güne kızışıyor. Geçtiğimiz aylarda Güney Kore ile yapılan iş birliği çerçevesinde 200 milyar dolarlık çip üretimi yapacağını açıklayan Samsung, SSD'ler konusunda da çıtayı ileriye taşımakta kararlı.

Samsung Başkan Vekili Kyungryun Kim, 2033 yılına kadar 1PB yani 1000TB saklama kapasitesi olan SSD'ler üretmek istediklerini açıkladı.

Samsung Depolamada Devrim Yaratacak

Günümüzde 1TB veri kapasitesine sahip SSD'ler dahi bazı kullanıcılar için ulaşılamaz durumdayken Samsung'un böylesine iddialı bir çıkış yapması, şirketin NAND flash bellek yatırımları konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi, birçok kişi tarafından 1PB SSD üretimine en yakın markalardan biri olarak görülüyor. İlk defa 2022 yılında tanıtılan 128TB'lık Samsung SSD, bu durumu kanıtlar nitelikte.

1PB'lık SSD'lerin özellikle veri merkezleri için büyük fark yaratabileceği düşünülüyor. Öte yandan SSD'lerin veri depolama kapasitesinin gitgide artış göstermesi, artık 1TB SSD'lerin daha ulaşılabilir hale geleceğini gösteriyor.

Yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların büyük bir çoğunluğu 512GB veya 256GB SSD'ler kullanıyor. Ancak son yıllarda sektörün hızlı bir şekilde gelişmesi ve rekabetin artması, 1TB SSD fiyatlarının 50 dolar bandına kadar gerilemesine neden olmuştu.

PC'lerde SSD devriminin fiyat bakımından TB başına HDD ile aynı fiyata geldiğinde yaşanması bekleniyor. Buna göre önümüzdeki yıl HDD ve SSD fiyatlarının eşitlenmesiyle birlikte, en azından bireysel kullanıcılar için, HDD kullanımının bitmesi ve tamamen SSD'ye geçiş bekleniyor.