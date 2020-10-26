Ürettiği ekran ve görüntüleme teknolojileri ile ön plana çıkan şirketlerden birisi olan Samsung, 10.000 PPI ekran üretti. Bu süreçte Stanford Üniversitesi ile iş birliğinde bulunan şirket, bu yeni teknoloji hakkında merak edilen detayları açıklayan bir duyuru yaptı.

10.000 PPI Ekran Ne İşe Yarayacak?

Pixel Per Inch teriminin kısaltması olan PPI, dilimize İnç Başına Piksel olarak çevriliyor ancak genellikle piksel hassasiyeti olarak adlandırıyoruz. Söz konusu şey piksel hassasiyeti olduğunda ekran üreticilerinin sık sık spekülasyonlar yaptığı ve sayı savaşlarına girdiği bir alandan bahsettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

Akıllı telefonları ele aldığımızda 400 ppi ve 800 ppi arasındaki farkın çok üstün farklar sunmadığını itiraf edebiliriz. Daha doğru bir şekilde ifade etmek gerekirse piksel hassasiyeti, ekranın gözlerinize yakın olduğu alanlarda önem kazanıyor ve bunun için en iyi örneklerden birisi VR Cihazları olabilir.

Çoğu VR gözlüğü ekranları, gözünüzden birkaç santim uzakta tutar ve düşük piksel hassasiyeti olan ekranlarda her bir pikseli tek tek saymanız mümkündür.

Samsung'un bünyesinde görev alan araştırmacılar, Stanford Üniversite'sinde görev alan meslektaşları ile birlikte 10,000 PPI piksel yoğunluğuna sahip yeni bir OLED ekran türü geliştirdiklerini açıkladı. Bu teknolojinin geliştirilmesi sırasında ışık rezonansı olarak adlandırılan akıllıca bir numaradan yardım aldılar.

Söz konusu teknolojinin şu anda laboratuvar koşullarındaki bir prototipten ibaret olduğunu ve muhtemelen yakın bir süreçte seri üretime girmeyeceğini söyleyebiliriz. Yine de gerçeğe dönüştüğünde televizyonlardan akıllı telefonlara, sanal gerçeklik gözlüklerinden daha pek çok teknolojiye kadar devrimsel bir süreç yaratabilir.

Peki siz geliştirilen bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ekranlarda bu kadar yüksek piksel yoğunluğuna ihtiyacımız var mı yoksa bunlar sadece bir satış stratejisi mi olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.