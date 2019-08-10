Samsung 108 MP Kamera Sensörüyle Geliyor

Akıllı telefon kameraları daha yüksek megapiksellerle her geçen gün daha da iddialı hale geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da 108 MP’lik kamera sensörünü 12 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanıyor.

Quad Bayer filtreli kamera sensörleri akıllı telefon sektörünün vazgeçilmezleri olarak kullanılmaya devam ediliyor. Son dönemde gördüğümüz 48 MP kameralı cihazlardan sonra, Realme ve Redmi markalarınin 64 MP kameralı yeni akıllı telefon modellerini yakında tanıtması bekleniyor. Ancak hepsi bununla da sınırlı değil çünkü 64 MP’den daha fazlası da yolda.

İlk Olarak Xiaomi'de Görebiliriz

Samsung’un kamera departmanı, 108 MP kamera sensörünü 12 Ağustos’ta tanıtacak. Geçtiğimiz ay, bu kameranın akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanmasının 2020 yılını bulabileceği söyleniyordu ancak bu zaman çizelgesi şimdilerde revize edilmiş olabilir.

Birkaç gün önce iyi tanınan bir sızıntı uzmanı, Samsung’un ISOCELL sensörünü ilk kez bir akıllı telefonda kullanacak olan firmanın Xiaomi olacağını gösteren bir şirket içi sunumu paylaştı ve söz konusu cihazın yaklaşan Mi Mix 4 olduğu söylendi.

Stay tuned for the next big news. August 12, 2019. #NextGenCapture pic.twitter.com/bE8treRBTD — Samsung ISOCELL (@samsungisocell) 9 Ağustos 2019

108 MP'lik İlk Telefon Bu Yıl Gelebilir

Eğer Xiaomi, Mix serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğü alışıldık zaman çizelgesine bağlı kalırsa, 108 MP kameralı ilk akıllı telefonu bu yıl içinde en azından Çin’de görebiliriz. Tam olarak nasıl bir sensör boyutuyla karşılaşacağımızı henüz bilmiyoruz fakat Samsung tüm detayları 12 Ağustos’ta açıklayacak. Yıllardır devam eden klasik megapiksel savaşları sona ermiş olabilir ancak görünüşe göre, en büyük Quad-Bayer dizilimini oluşturmak için yeni bir yarış devam ediyor.

108 MP kamera normalde 27 MP çözünürlükte ve piksel cinsinden çekimler yapar. Gerçekten de 108 MP’lik çekimler yapılıp yapılamayacağı konusu henüz net değil (12032 x 9024 piksellik inanılmaz bir çözünürlükle). Bu belki de kamera uygulamasındaki 'Pro' moduyla mümkün olabilir ancak muhtemelen olmayacaktır. Çünkü Quad Bayer sensörleri doğal çözünürlüğünün 1/4'ünde çekim yapmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Yani daha fazla ayrıntı elde edebilmek için 4 pikseli bir piksele dönüştürür.

Dolayısıyla 108 MP’lik bir akıllı telefon kamerasıyla tam olarak 108 MP’lik görüntüler elde edememe ihtimalimiz var. Ancak ne şekilde olursa olsun muhteşem çözünürlüklü çekimler yapabileceğimize hiç şüphe yok.