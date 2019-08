Samsung 108 MP Kamera Sensörüyle Geliyor

Akıllı telefon kameraları daha yüksek megapiksellerle her geçen gün daha da iddialı hale geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da 108 MP’lik kamera sensörünü 12 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanıyor.

Quad Bayer filtreli kamera sensörleri akıllı telefon sektörünün vazgeçilmezleri olarak kullanılmaya devam ediliyor. Son dönemde gördüğümüz 48 MP kameralı cihazlardan sonra, Realme ve Redmi markalarınin 64 MP kameralı yeni akıllı telefon modellerini yakında tanıtması bekleniyor. Ancak hepsi bununla da sınırlı değil çünkü 64 MP’den daha fazlası da yolda.

Samsung’un kamera departmanı, 108 MP kamera sensörünü 12 Ağustos’ta tanıtacak. Geçtiğimiz ay, bu kameranın akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanmasının 2020 yılını bulabileceği söyleniyordu ancak bu zaman çizelgesi şimdilerde revize edilmiş olabilir.

Birkaç gün önce iyi tanınan bir sızıntı uzmanı, Samsung’un ISOCELL sensörünü ilk kez bir akıllı telefonda kullanacak olan firmanın Xiaomi olacağını gösteren bir şirket içi sunumu paylaştı ve söz konusu cihazın yaklaşan Mi Mix 4 olduğu söylendi.

Stay tuned for the next big news. August 12, 2019. #NextGenCapture pic.twitter.com/bE8treRBTD