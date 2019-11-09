Samsung 108MP Kameralı Bir Akıllı Telefon Piyasaya Sürebilir

Şu günlerde artık akıllı telefonların performansları birbirine oldukça yaklaştı ve çoğu birbiriyle aynı performansı sunuyor gibi hissettiriyor. Akıllı telefon üreticileri de burada bir fark yaratabilmek için özellikle akıllı telefonların kameralarına odaklanmış olabilir.

Görünüşe göre Samsung da buna benzer bir düşünceye sahip. Çünkü Güney Koreli teknoloji devinin şimdilerde 108MP kameraya sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteren bir takım işaretler ortaya çıktı.

One UI 2.0 beta’sındaki Samsung Camera uygulamasında dikkat çekici bir delil bulundu. Söz konusu delil, 12.000 x 9.000 piksel çözünürlüğündeki fotoğrafların desteklendiğini gösteriyor ki bu da 108MP’e denk geliyor.

Aslında bu yeni bulgu çok da sürpriz sayılmaz. Çünkü bu yılın başlarında, Samsung’un 108MP’lik bir kamera sensörü üzerinde çalıştığı ve günün birinde şirketin yeni akıllı telefonlarından birinin 108MP kamera ile geleceği ortaya çıkmıştı.

Günümüzde birçok fotoğraf sosyal medyaya yüklenirken sıkıştırılıp daha ufak boyutlu hale getirildiği için, 108MP aslında akıllı telefonlar için biraz abartı gibi görünebilir ancak yine de bunun etkileyici bir teknoloji harikası olduğunu belirtmeliyiz.

Şimdilik 108MP’lik kamera sensörünün ilk olarak hangi akıllı telefon markasının hangi modelinde karşımıza çıkacağı bilinmiyor. 108MP kamerayı, 2020’de tanıtılacak olan Samsung Galaxy S11’de de görebiliriz.