Samsung 12GB RAM’li Yeni Mobil Çiplerini Üretmeye Başladı

Eğer akıllı telefonlarda daha fazla RAM olmasını isteyenlerdenseniz, Samsung’un sizin için iyi haberleri var!

Güney Koreli teknoloji devi, 12GB RAM’e sahip yeni LPDDR4X çiplerini üretmeye başladığını duyurdu. Son dönemlerde Google Pixel 3 gibi birçok telefonun 4GB RAM ile geldiğini, Samsung Galaxy S10 gibi daha üst sınıf bazı cihazların ise 8GB RAM ile geldiğini görüyoruz.

Aslında şu anda piyasada 12GB RAM’e sahip hiçbir akıllı telefon yok diyemeyiz. Samsung Galaxy S10 Plus’ın seramik versiyonu zaten 12GB RAM’e sahip. Fakat bu cihazda yeni modül kullanılmıyor, bunun yerine 20nm üretim teknolojisiyle üretilen eski modül kullanılıyor.

Samsung’un yeni 12GB RAM’li çipleri ise 10nm üretim teknolojisiyle üretiliyor. Samsung’a göre bu sayede telefonda hem enerji tüketimi minimum seviyelere indiriliyor hem de bataryanın yerleştirilebileceği daha geniş bir alan elde ediliyor.

Bu yeni modüle sahip akıllı telefonlar, daha büyük ekran boyutları, 5’ten fazla kamera, yapay zeka ve 5G gibi özellikleri kolayca idare edebilecek. Samsung, 12GB RAM’e sahip bir telefonda çoklu görevlerin çok daha akıcı bir şekilde yerine getirileceğini belirtiyor.

Basın açıklamasında konuşan Samsung Electronics Bellek Pazarlama Departmanı Başkan Yardımcısı Sewon Chun, "LPDDR4X ile birlikte, küresel akıllı telefon üreticilerinin hızla artan talebini karşılamak için en iyi şekilde konumlandırılmış birinci sınıf mobil bellek üreticisi olarak konumumuzu güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.