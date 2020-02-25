Samsung 16 GB LPDDR5 DRAM Üretimine Başladı!

Samsung geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile birlikte 16 GB LPDDR5 DRAM paketinin seri üretimine başladığını duyurdu.

Amiral Segmentin Yeni Gözdesi Olacak!

Geçtiğimiz temmuz ayında 12 GB LPDDR5 DRAM üretimine başlayan şirketin açıklaması bundan birkaç ay sonra geldi. Bu açıklama ile birlikte akıllı telefonlardaki teknik özellik savaşının ulaştığı boyutu görüyoruz. Peki duyurusu yapılan bu yeni RAM tüketicilere neler sunacak?

Yeni mobil bellek öncekine kıyasla (LPDDR4X, 4,266 MB / s) yaklaşık 1,3 kat daha hızlı ve 5,500 MB / s veri aktarımı sunuyor. Eğer 8 GB LPDDR4X paketi ile kıyaslarsak yüzde 20 enerji tasarrufu sağlarken iki kat daha fazla kapasite sunuyor. Şirket tarafından açık bir şekilde belirtilmemesine karşın bu yeni paketin (belirli varyasonlardaki) Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde kullanılan ile aynı olduğunu düşünebiliriz.

Bu sene içerisinde 16 GB RAM'e sahip amiral gemisi segmenti modeller ile yavaş yavaş karşılaşmamız muhtemel. Buna ek olarak önümüzdeki senelerde bunun premium segment içerisinde bir standart haline gelebileceğini de söyleyebiliriz.

Daha öncesinde yayınladığımız ve akıllı telefonlarda bu kadar yüksek GB'lı RAM'lere ihtiyacımız olup olmadığını tartıştığımız yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce bir akıllı telefonda 16 GB RAM ihtiyaç mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.