Samsung 17 Milyar Dolara Çip Tesisi Kurmayı Planlıyor

Samsung 17 milyar dolarlık çip tesisi ile üretim kapasitesini artırma ve küresel çip kıtlığını azaltma çabalarının bir parçasını devreye sokuyor.

Güney Koreli teknoloji devi, The Wall Street Journal'ın haberi yaymasından sonra Salı günü 5 milyon metrekarelik tesisi duyurdu.

ABD'nin Teksas eyaletine kurulacak fabrika, telefonlarda ve bilgisayarlarda kullanılan gelişmiş mantık yarı iletkenlerinin üretimini artırmaya yardımcı olmayı hedefleyecek.

Analist firması Forrester'ın başkan yardımcısı ve araştırma direktörü Glenn O'Donnell verdiği demeçte, "Diğer çip üreticileri gibi Samsung'un da daha fazla kapasiteye ihtiyacı var. Daha fazla üretim oluşturmak için Intel, TSMC ve diğerlerini takip ediyor." dedi.

Samsung, inşaat çalışmalarının 2022'nin ilk yarısında başlamasını beklediğini ve sitenin 2024'ün ikinci yarısında faaliyete geçmesini umduğunu söyledi.

Samsung 17 milyar dolarlık çip tesisi krizi bitirecek mi?

Beklenen toplam 17 milyar dolarlık yatırım, Samsung'un ABD'de şimdiye kadar yaptığı en büyük yatırım olacak. Rakam dahilinde binalar, mülk iyileştirmeleri, makine ve teçhizat yer alıyor.

Samsung, 1978'de ABD'de faaliyete başladı ve ülke genelinde 20.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirket, en son yatırımın Samsung'un ABD'deki toplam yatırımını 47 milyar doların üzerine çıkaracağını söyledi.

O'Donnell, yeni fabrikanın Asya'daki coğrafi çeşitliliğin genişlemesine yardımcı olduğunu ve çeşitlilik eksikliğinin pandemi döneminde bariz bir şekilde ortaya çıktığını ekledi.

Samsung Electronics Device Solutions Division Başkan Yardımcısı ve CEO'su Kinam Kim, yaptığı açıklamada fabrikanın Samsung'un müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmesine yardımcı olacağını ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunacağını söyledi.

Kim, Biden yönetiminin ve Teksas'taki ortaklarının desteğine minnettar olduğunu da sözlerine dahil etti.

Teksas Valisi Greg Abbott, fabrikanın Orta Teksaslılar ve aileleri için fırsat yaratacağını ifade etti.

Analist firması Gartner'da gelişen teknolojiler ve trendlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Alan Priestley, Samsung'un zaten Austin'de bir fabrikası olduğu için Teksas'ta iyi kurulmuş bir ortak ve tedarikçi ekosistemine sahip olduğunu söyledi.

O'Donnell, "ABD yarı iletken üretimi son on yılda azaldı ve Washington bunu haklı olarak bir ulusal güvenlik riski olarak görüyor. Teksas, böyle bir tesis için doğru hava ve jeolojik istikrara ve teknolojiden anlayan iyi bir işçi kaynağına sahip." dedi.