Samsung 1TB'lık Depolama Yongası Üretmeye Başladı

Samsung, bugün telefon üreticileri için Dünyanın ilk 1TB eUFS (dahili Evrensel Flash Depolama) çözümünü sunmaya başlayacağını ve seri üretimin sürdüğünü açıkladı. Samsung'un yaptığı yenilik ile telefonlar artık tek bir flash bellek yongasıyla 1TB depolama alanına sahip olabilecekler.

Telefonunuzda özellikle depolama sorunları ile başınız dertteyse sürekli "depolama alanı yetersiz" şeklinde uyarılar alıyorsanız bu depolama yongası tam sizin için diyebiliriz. Yonganın standart bir hafıza kartından 10 kat daha hızlı çalışabildiğini açıklayan Samsung yetkililleri, yeni yonganın saniyede 1.000 megabayt'a kadar okuma hızına sahip olduğunu belirttiler. G eleneksel microSD kartlarda neredeyse bir dakikaya karşılık gelen bu hız ile sadece 5 saniyede 5 GB büyüklüğünde bir Full HD videonun aktarımı yapılabilecek.

Bu yılın ilk yarısında yonga üretimini artırmayı planlayan Samsung, akıllı telefonlar için yonganın ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında net bir açıklama yapmadı. Çeşitli söylentilere göre Galaxy S10 serisinin 12GB RAM ve 1TB depolamaya sahip üst düzey bir model içereceği öne sürülmekte ve Galaxy Note 10'un 1TB'lık model içerebileceği konuşulmakta.

Konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bir sürpriz yaparak S10 serisine 1TB depolama sunar mı? Görüşlerinizi bizlere yorumlar bölümünden yazmayı unutmayın! Yorumlarınızı bekliyoruz!