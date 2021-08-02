Kazanç beklentilerinin açıklanmasından 3 hafta sonra Samsung 2. çeyrek gelir raporu paylaşıldı. Şirket, 2020 yılının ikinci çeyreğine kıyasla gelirinde %20 büyüme meydana geldiğini, kârının ise %54 oranında arttığını söyledi. Şirketin kazancını arttıran başlıca faktörünse küresel çip sorunu olduğu düşünülüyor.

Samsung 2. Çeyrek Gelir Raporu Sektörü Şaşırttı

Samsunng'un 2021 yılının ikinci çeyreğinde ne kadar gelir sağladığını gösteren rapor yayımlandı. Şirket, paylaşılan raporda gelirinin 2020 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %20, kârının ise %54 oranında arttığını belirtti. Şirketin çip satışları, ikinci çeyrekteki bu kadar fazla kâr elde etmesinde önemli bir rol oynadı.

Şirketin 2021'in ikinci çeyreğindeki geliri 63,67 trilyon wona (yaklaşık 55 milyar dolar) ulaşırken kârı ise 12,57 trilyon wonu (yaklaşık 11 milyar dolar) gördü. Galaxy akıllı telefonlarının satışı, şirketin Vietnam fabrikalarındaki çip kıtlığı ve çeşitli sorunlardan ötürü azalırken şirket çip bölümünde kâr etmeye devam etti.

Çip, şirketin gelirine 6,93 trilyon won (yaklaşık 6 milyar dolar) katkıda bulunurken akıllı telefonları ise şirkete 3,24 trilyon won (yaklaşık 2 milyar dolar) kazandırdı.

Samsung, gittikçe daha da yüksek fiyatlı hale gelen çiplere yönelik artan talebin şirketin kâr elde etmesine yardımcı olan temel faktörler olduğuna işaret etti. Şirket, çip talebinin veri merkezi, bilgisayar ve sunucu satışlarından sonra yılın geri kalanında istikrarını koruyarak şirketin gelir etmesine büyük katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.

Güney Kore merkezli şirket, gelecekte katlanabilir telefon alanına daha da çok yoğunluk vererek amiral gemisi akıllı telefonlar arasındaki liderliğini sadece korumakla sınırlı kalmamak, liderliğini kalıcı hale getirmek istiyor. Şirketin geleceğe yönelik planlarına bakılacak olursa tek bir alana odaklanmak gibi bir strateji izlemeyecek.

Samsung'un bir sonraki etkinliğinin de oldukça kısa bir süre sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 lansmanının yapılması planlanıyor. Beklenen akıllı telefonların daha şık tasarıma ve daha düşük fiyata sahip bir şekilde piyasaya sürülmesi de beklenenler arasında yer alıyor. Bununla beraber Z Fold 3 ile akıllı telefon kullanıcılarını da oldukça heyecanlandıran bir sürpriz bekliyor.