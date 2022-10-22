Samsung 200 Megapiksellik Yeni Sensörünü Tanıttı

Android telefonların iPhone'lara kıyasla her zaman geri kaldığı noktalardan biri kameraları olmuştur. Çok daha yüksek çözünürlük değerlerine ulaşılsa da yeterli donanım ve yazılım desteğinin sağlanamaması, Android kameralarından çekilen fotoğrafları kötü gibi gösterir. Ancak bu sefer bu ön yargıları yıkmaya gelen bir sensör var!

Samsung'un yeni 200 megapiksellik ISOCELL HPX sensörü tanıtıldı. Arka arkaya tanıtılan 200 megapiksellik sensörler arasında çok daha yüksek kalite sunması beklenen ISOCELL HPX'in Android telefonlarda fotoğrafçılık deneyimini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Şimdiye Kadar Çıkarılan En İyi Sensör Olabilir!

ISOCELL HPX, her pikseli ayrı ayrı izole etmekle kalmayıp aynı zamanda net ve canlı fotoğraflar çekmek için hassasiyeti artıran gelişmiş DTI teknolojisini kullanıyor. Ayrıca Süper QPD otomatik odaklama sayesinde ultra hızlı ve hassas seviyede odaklama yapılabiliyor.

Tetra piksel teknolojisinden yararlanılan sensör, düşük ışıkta yüksek fotoğraf kalitesi vadediyor. Sensör, mevcut ışığa bağlı olarak üç farklı aydınlatma modu arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Yüksek ışıklı ortamlarda 0,56 mikron seviyesine çekilen piksel boyutu ile 200 milyon piksel, düşük ışıklı bir ortamda 1,12 mikron seviyesine çıkılarak 50 milyon piksel toplanabiliyor. Bu dinamik performans sayesinde ISOCELL HPX, ışık kaynağı sınırlı olduğunda bile çok yüksek kalitede fotoğraf ve video deneyimi sunacak.

30 FPS 8K video kayıt imkanı sunan ISOCELL HPX, 4K ve FHD modlarında ise çift HDR çekimi destekliyor. Samsung'a göre kademeli HDR sisteminin bir ortamda gölgeleri ve parlak ışıkları üç farklı pozlama ile yakalaması, en iyi HDR resimleri oluşturmada büyük önem taşıyor.

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan telefonlarda kullanılması beklenen sensörün Android telefonlar arasında yeni bir klasman oluşturacağı düşünülüyor.