Samsung 2017'nin Son Çeyreğinde 61.8 Milyar Dolar Kazandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın son çeyrek verilerini açıkladı. 3 aylık dönemde faaliyet karını yüzde 64.3 artıran Samsung, bu dönemde tam 61.8 milyar doları kasalarına koyduklarını da ifade etti. Ayrıca şirket 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 23,7 oranında büyüme sağladı.

Her segment için çıkardığı akıllı telefonlar ile dünya üzerinde bir hayli kullanım oranına sahip olan Samsung, en büyük karı amiral gemisi kategorisindeki cihazlarından aldıklarını ifade etti. Giriş seviyesi telefonlarda ise hüsrana uğradıklarını belirten Samsung, yine de akıllı telefon pazarında büyük bir hacme sahip olduklarını vurgulamayı ihmal etmedi.

Günümüz itibarıyla dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda olan Güney Koreli şirket, 2017'nin 4. çeyreğinde karını yüzde 64,3 oranında artırarak 14,12 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ayrıca rakiplerine OLED ekran üreten ve bu işten iyi para kazanan Samsung, üst seviye OLED ekrana artan taleplere yetişemediklerini belirterek üst seviye OLED ekran üretiminin kaldırıldığını açıkladı.

Akıllı telefon dışındaki teknolojik cihazlarla da büyük kazanç sağlayan şirket, 2016'ya oranla pazar hacminin büyüdüğünü ve ürün yelpazesinde genişletmede bulunduklarını kaydetti.

Tüm bunların dışında MWC 2018 etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy S9 cihazıyla büyük hedefleri tutturmayı bekleyen şirket aynı zamanda Galaxy S9'un Galaxy S8'den daha fazla satmasını hedefliyor.