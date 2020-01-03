Samsung 2019'da Kaç Adet 5G Destekli Akıllı Telefon Sattığını Açıkladı

2020 yılına merhaba dememizin ardından şirketler de bir bir 2019 yılındaki başarılarını duyurmaya başladı. Samsung, 2019 yılında kaç adet 5G teknolojisini destekleyen akıllı telefon sattığını açıkladı. Gelin hep beraber Samsung'un 2019 yılında ne kadar 5G destekli akıllı telefon satığına yakından bakalım.

Samsung 2019'da 6.7 Milyondan Fazla 5G Akıllı Telefon Sattı

Samsung yayınladığı basın açıklamasında 2019 yılında 6.7 milyondan fazla 5G teknolojisini destekleyen Galaxy model akıllı telefon sattığını duyurdu. Samsung, 2019 yılında Galaxy S10 5G ve Galaxy Note 10+ 5G dahil olmak üzere iki adet 5G özellikli akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu iki telefon sayesinde Samsung, şu anda küresel 5G akıllı telefon pazarının %53.9'una sahip olduğunu söylüyor.

5G bağlantı teknolojisini destekleyen altyapılar henüz daha yeni yeni oluşturuluyor. Samsung, IFA 2019'da 2 milyon 5G destekli akıllı telefon sevkıyatına ulaştığını açıklamıştı. Samsung görünüşe göre bu yıl içerisinde tanıtacağı akıllı telefon modelleri ile beraber pazarda liderliğini sürdürecek ve daha fazla kullanıcıya erişecek.

Sizler Samsung'un 5G akıllı telefon pazarındaki bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberimizin hemen altında yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.