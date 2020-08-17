Samsung'un 2020 Ar-Ge Harcaması Dudak Uçuklatıyor

Samsung, bu yıl araştırma ve geliştirme harcamalarının rekor düzeye ulaştığını duyurdu. Şirketin resmi açıklamasına göre, Güney Koreli teknoloji devi 2020’nin ilk yarısında yeni büyüme alanlarına odaklanmak için Ar-Ge’ye 10.58 trilyon KRW (yaklaşık 8.9 milyar $) harcadı. Şirketin Ar-Ge harcaması 2019’un ilk yarıısındaki rakamlardan 500 milyar KRW daha yüksek.

Samsung Ar-Ge'ye Ne Kadar Harcadı?

Samsung’un araştırma ve geliştirme harcamaları 2020’nin ilk altı ayında satışlarının yüzde 9.8’ini oluşturdu. Yıl boyunca 17.1 trilyon KRW’lik sermaye harcamasının 14.7 trilyon KRW’lik kısmı işlemci (çip) işine harcandı. Rapora göre şirket, 1400 yeni çalışan işe aldı ve Güney Kore’deki toplam çalışan sayıso 106.074’e ulaştı.

Apple ve Huawei Samsung'un En İyi Müşterileri Arasında

2020’nin ilk yarısında Samsung’un ilk beş müşterisi Apple, Deutsche, Telekom, Tektronix Hong Kong, Huawei ve Verizon oldu. Şirket, TV segmentinde yüzde 32.4, akıllı telefon segmentinde ise yüzde 1.63 pazar payına sahip oldu. DRAM çip ve akıllı telefon ekran paneli pazarlarındaki pazar payı sırasıyla yüzde 43.8 ve yüzde 41.3 oldu.

Ar-Ge Harcamalarında En İyiler Arasında

Güney Koreli teknoloji devi, geçen yılın ilk yarısında 8.4 milyar dolar harcamıştı ve tüm yıl için bu rakam 16.5 milyar dolardı. Samsung, Ar-Ge harcamaları söz konusu olduğunda dünyanın en iyi markaları arasında yer alıyor.