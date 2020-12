Samsung 2020’nin En İyi Uygulamalarını Açıkladı

2020’nin en iyi uygulamaları neler? Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2020 Best of Galaxy Store Awards etkinliğinde yılın en iyi uygulamaları açıkladı. Peki, Samsung firmasına göre bu yılın en iyi mobil uygulamaları neler? 2020 Best of Galaxy Store Awards etkinliğinde ödüllere layık görülen uygulamalar ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Samsung 2020’nin En İyi Uygulamalarını Duyurdu

Samsung, 2020 Best of Galaxy Store Awards isimli etkinlik kapsamında bu yılın en iyi uygulamalarını, oyunlarını, temalarını ve saat arayüzlerini duyurdu. Teknoloji devi, bu yıl “Bixby Capsules” isimli yeni bir kategori de ekledi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte 14 farklı ülkeden 22 kazanan açıklandı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji şirketine göre 2020’nin en iyi uygulamaları neler?

NBA Top Shot uygulaması, “Made for Samsung” kategorisinde en yenilikçi uygulama olarak değerlendirildi. Dapper Labs Inc. tarafından geliştirilen NBA Top Shot, yalnızca Samsung’un uygulama mağazası Galaxy Store’da bulunuyor. Çevrim içi olarak sağlık alanında profesyonel danışmanlık hizmeti alınabilen BetterHelp uygulaması, en iyi sağlık uygulaması seçildi.

Teknoloji firması, 2020 Best of Galaxy Store Awards etkinliği kapsamında Bixby Capsules ödülünü dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital müzik platformu Spotify aldı. Yılın Bixby geliştiricisi ödülüne ise çok başarılı hava durumu uygulaması Big Sky Weather layık görüldü.

Etkinlik kapsamında yılın oyunu ödülünü tüm dünyada oldukça popüler olan battle royale oyunu Fortnite almayı başardı. Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, geçtiğimiz aylarda Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. En iyi grafiklere sahip olan oyun ödülünü ise yarış türündeki Forza Street aldı. Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Street, 2018 yılında Android, iOS ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti.

Zombi temalı State of Survival, 2020 yılının en iyi simülasyon oyunu ödülünü almayı başardı. Çok sayıda oyuncu tarafından oynanan battle royale oyunu Garena Free Fire ise en iyi aksiyon oyunu ödülüne layık görüldü. Uno! isimli yapım en iyi günlük oyun ödülünü alırken Clawee ise 2020’nin en iyi bağımsız oyunu olarak seçildi. LEGO Legacy: Heroes Unboxed bu yılın en iyi RPG oyunu seçilirken WGT Gold ise 2020’nin en iyi Arcade oyunu seçildi.

Yılın en iyi akıllı saat arayüzü ödülünü Talk to Alexa aldı. URARITY, 2020’nin en iyi saat arayüzü koleksiyonu seçildi. Golden Floral Digital Watch, en iyi saat arayüzü tasarımı seçilirken Persona Smart ise en yenilikçi saat arayüzüne sahip uygulama seçildi. HIGH Watch Faces, en iyi yeni saat arayüzü ödülünü almayı başardı.

Marigold, en iyi yeni tema tasarımcısı seçilirken Dark Warrior ise bu yılın en yenilikçi teması seçildi. En iyi tema tasarımı ödülünü [Bear] Pink Clouds of Stars alırken en iyi tema koleksiyonu ödülünü [Alex-] Fantasy Icon Pack aldı. Teknoloji şirketi tarafından düzenlenen 2020 Best of Galaxy Store Awards etkinliğini aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilir, konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.