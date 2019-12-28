Samsung 2020 Stratejisi Değişecek Mi?

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Samsung 2020 stratejisini yavaş yavaş belirliyor. Şirket için 2020 yılında pek farklı bir şey olmayacak gibi görünüyor. İşte Samsung 2020 stratejisi ile ilgili haberimizin detayları.

2019 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde büyük şirketler gelecek yıllara ilişkin hedeflerini iyiden iyiye belirgin hale getirdiler. Bunlar içerisinde Samsung da var. Kuruluşun 2020 yılı ile ilgili hedeflerini belirlemek için öncelikli olarak daha eski yılların stratejisine bakmak gerekiyor.

Samsung 2020 stratejisi nasıl olacak?

Akıllı telefon üretiminin merkezi olarak kabul edilen Samsung, çok dişli rakiplere sahip. Apple ve Huawei gibi dünya devleri ile kapışan şirketin düzenli olarak üretim yapması gerekiyor.

Samsung 2020 stratejisi 4 yıldır devam eden Samsung stratejisinin yine aynı devamı olacak. Muhtemelen 2020 yılında da Galaxy modellerinin çok daha farklı versiyonu üretilecek. Samsung'un gelecek yıl stratejisi yine değişmeyecek. Şirket çok hızlı bir şekilde akıllı telefon üretimi gerçekleştirecek.

Apple gibi diğer kuruluşlar hizmet sektörüne ağırlık verirken, Samsung kendi ana sektörü olan akıllı telefon üretiminden vazgeçmek istemiyor. Ayrıca 8K televizyonlar da şirketin ilgi gösterdiği alanlar içerisinde yer alıyor. Peki sizce Samsung 2020 stratejisinde bir değişiklik olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.