Samsung 2021'de Satılan Her iPhone'dan Para Kazanacak!

Bildiğiniz üzere iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tümü OLED paneller ile birlikte kutudan çıkıyor. Bu noktada şirketin tüm modellerinde OLED panel kullanması pek çok kullanıcıyı mutlu eden bir gelişme olmuştu.

Nitekim şirketin 2021 yılında yüz seksen milyon birim OLED iPhone sevk etmesi bekleniyor. Bu yalnızca iPhone 12 modellerini değil, aynı zamanda geliştirilme aşamasında olduğu düşünülen iPhone 13 modellerini de kapsıyor. Yani yeni serinin de tamamen OLED paneller ile kutudan çıkacağını düşünebiliriz.

Samsung En Büyük Tedarikçi Olacak!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, bu ekran panellerinin tedariği konusunda Samsung ile anlaşmış gibi gözüküyor. Bu raporlara göre ürettiği ekran teknolojileri ile sektöre yön veren Samsung, yüz seksen milyon panel ihtiyacının yüz kırk milyonunu kendi başına karşılayacak.

Bu da Samsung'un 2021 yılında satılacak olan hemen her iPhone modelinde yer alacağı anlamına geliyor ki, bir anlamda Samsung'un satılacak her iPhone'dan para kazanacağını da söyleyebiliriz. Her ne kadar tedariğin büyük bir kısmından Samsung sorumlu olacak olsa da, kalan kısmın BOE ve LG tarafından karşılanacağı iddia ediliyor.

Apple iPhone 13 Özellikleri Nasıl Olacak?

iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşmasını beklediğimiz yeni seride 5,42 inç ila 6,67 inç arasında değişen ekran boyutları ile karşılaşacağımız iddia ediliyor. Tüm bu modeller OLED paneller ile kutudan çıkacakken, yeni seride 120 Hz ekran yenileme hızı da yer alacak.

Hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak iPhone 13 modelleri hakkında şimdiye kadar duymuş olduğumuz bütün sızıntıları, söylentileri ve haberleri okuyabilirsiniz. Oluşturduğumuz bu yazıyı her yeni gelişme ile güncellediğimiz için bağlantıyı sık sık ziyaret etmeyi unutmayın.

Peki siz Samsung'un iPhone modellerinin en büyük ekran tedarikçisi olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple kendi ekran panellerini üretmeye başlayacak mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.