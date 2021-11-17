Samsung 2022 Yılında Yüz Milyonlarca Akıllı Telefon Üretmeyi Planlıyor

Çip sıkıntısının giderek artan şiddette devam ettiği şu günlerde, Samsung'un 2022 yılına yönelik planlarının bir kısmı ortaya çıkmış gibi gözüküyor: Bu kapsamda şirketin önümüzdeki sene içerisinde 334 milyon birim akıllı telefon üretmesi bekleniyor. Analistler ise bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı konusunda soru işaretlerine sahip.

Samsung 2022'de 334 Milyon Akıllı Telefon Üretecek

Kısa bir süre önce sizlerle paylaşmış olduğumuz haberde Samsung'un önümüzdeki sene 64 yeni model tanıtmayı hedeflediğini söylemiştik. Yeni rapor, bu süreci biraz daha detaylandırarak toplamda üretilecek akıllı telefon sayısının 334 milyon birim olacağını işaret ediyor.

Rapora göre şirket Galaxy S22 modelinden 14 milyon, Galaxy S22 Plus modelinden 8 milyon ve Galaxy S22 Ultra modelinden 11 milyon adet üretecek. Tabii ki bunlar kayda değer ve dikkat çekici hedefler ancak hem arz hem de talep noktasında çeşitli soru işaretleri bulunuyor.

Örneğin Galaxy S21, Galaxy S20'den %20 ve Galaxy S10'dan %40 daha az sayıda satıldı. Yani görünüşte şirketin amiral segment akıllı telefonlarına yönelik talep yıldan yıla düzenli şekilde düşüş gösteriyor. Bu hem fiyatlar ile ilgiliyken, hem de önceki modellerin uzun süre kullanılabilecek düzeyde iyi modeller olmasından kaynaklanıyor.

Çip Sıkıntısı

Şu sıralar herhangi bir akıllı telefon üreticisinin çip tedariğindeki sorunlar nedeni ile üretimde yaşadığı sorunları özetleyen pek çok sayıda habere tanıklık ediyor olabilirsiniz. Şirketin en büyük rakiplerinden birisi olan Apple dahi, bu süreçte benzer bir sorun yaşadı.

Durum bu iken, bir başka şirketin yüz milyonlarca birim akıllı telefon üretmeyi hedeflediğini duymak şaşırtıcı olabilir. Yine de akıllı telefonlarındaki pek çok bileşeni kendisi üreten Samsung, bu konuda takdir edilesi bir avantaja sahip ve gerektiğinde, ürettiği çipleri kendi cihazları için önceliklendirebilir.

Rakipler

Tabii ki unutmayalım, Xiaomi burada bir diğer önemli faktör. Şirket Samsung'un ardından en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda ve bu noktaya gelebilmek için Samsung'un satışlarından önemli miktarda pay topladı. Tabii ki Samsung akıllı telefon satışlarında hala Güney Kore'ye ve Amerika'ya güvenebilir ancak mevcut hedeflerini tutturabilmek için Çin ve Hindistan'da da etkin bir oyuncu haline gelmeli.

Muhtemelen şirketin 2020 ve 2021 yılı için en iyi akıllı telefonlarından birisi Galaxy S20 FE oldu: Bir amiral gemisinin neredeyse yarı fiyatına, bir amiral gemisinde görmek istediğiniz her beş özellikten dördüne sahipti. Bu iki faktörden ötürü oldukça başarılı satış miktarlarına imza attı.

Bu durum Samsung için bir başka faktör çünkü uygun fiyatlı ve güçlü performanslı ara modeller, premium segment akıllı telefonlar için önemli bir balta düşürüyor. Tabii ki şirketin nasıl bir yol haritası izleyeceği şu anda bilinmiyor ancak hedeflerine ulaşması için önemli bir yol kat etmesi gerekecek.