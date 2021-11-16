Samsung 2022'de kaç telefon çıkaracak? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda kullanıcı tarafından merak ediliyordu. Paylaşılan bir rapor, Güney Kore merkezli teknoloji devinin önümüzdeki yıl kaç tane akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini gözler önüne serdi.

Samsung 2022'de Kaç Telefon Çıkaracak Sorusu Yanıtlandı

The Elec tarafından paylaşılan rapora göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıl içerisinde 64 adet akıllı telefon ve tablet satışa sunacak. Şirketin ayrıca katlanabilir modeller için büyük hedeflerinin olduğu ileri sürüldü.

2022 yılında piyasaya sürülecek Samsung marka cihazlar ile ilgili oldukça önemli bir ayrıntı bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre 31 modelde Snapdragon, 14 modelde MediaTek, 20 cihazda ise Exynos işlemcisi yer alacak. Muhtemelen bölgeye bağlı olarak modellerin işlemcisinde farklılık olacaktır.

Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 isimli katlanabilir akıllı telefon modellerinin Qualcomm Snapdragon 898 işlemcisine sahip olacağı belirtildi. Galaxy S22 serisinde bölgeye bağlı olarak Snapdragon 898 ve Exynos 2200 işlemcileri bulunacak.

Samsung Electronics, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan Galaxy S serisi akıllı telefonlarda Qualcomm Snapdragon kullanırken Kore ve Avrupa'da satılan akıllı telefonlar için Exynos yonga setini tercih ediyor. Son zamanlarda bazı kaynaklar, Galaxy S22 serisinde Exynos 2200 yerine sadece Qualcomm Snapdragon 898 işlemcisinin yer alacağına yönelik bazı iddialar ortaya atmıştı.

Paylaşılan rapora göre bazı cihazlarda yalnızca Exynos bulunacak. Örneğin Galaxy Tab S8 ve Galaxy S22 FE isimli modellerde sadece Exynos işlemcisinin yer alacak. Güney Koreli teknoloji devinin önümüzdeki yıl içerisinde 10 milyondan fazla katlanabilir cihaz satmayı planlanlıyor.

Söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan Galaxy S22 serisi, önümüzdeki yılın ocak ya da şubat ayında piyasaya sürülecek. Jon Prosser, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S22 serisinin 18 Şubat 2022 tarihinde çıkacağını ileri sürmüştü. Söz konusu cihaz ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor.

Akıllı telefon sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Samsung'un önümüzdeki yıl satışa sunacağı akıllı telefon ve tablet sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.