Samsung, 2023 Akıllı Monitör Serisini Tanıttı

Samsung, dünya genelinde satışa sunduğu 2023 Akıllı Monitör serisiyle kullanıcılara özelleştirilebilir içerik izleme, oyun ve çalışma olanağı sunuyor.

Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkanı Hoon Chung, yeni Akıllı Monitör serisi hakkında "Yeni serimiz ve özellikle gelişmiş M8 modelimizle Akıllı Monitörler için çıtayı dünya genelinde yükseltiyoruz. Kullanıcılar yalnızca tek monitörle eğlence, oyun, üretkenlik, tasarım özelliklerinin keyfini sürerken, aynı zamanda kişiselleştirilmiş kullanım kolaylığı ve konforla da buluşuyor." dedi.

Samsung'un çok yönlü dokuz farklı monitör modelinden oluşan serisi, geniş bir kullanıcı yelpazesinin ihtiyaçlarına ve tarzına hitap edebilen zarif tasarımlara sahip.

Samsung 2023 Akıllı Monitör Serisi Neler Vaat Ediyor?

Serideki yeni M8 ve M7 modelleri 32 inç, M5 modeliyse hem 32 hem de 27 inç boyut seçeneği sunuyor. M8, Sıcak Beyaz, Gündüz Mavisi, Günbatımı Pembesi ve Bahar Yeşili renk seçeneklerine sahipken, M7 modeli Full HD çözünürlüğe sahip ve Sıcak Beyaz renk seçeneğiyle satılacak. M5 modeliyse siyah ve beyaz renk seçenekleriyle şık bir tasarıma sahip.

M8 ve M7 modelleri, şık balık sırtı desenine sahip organik bir tasarım sunuyor. M8 ve M7 modellerinin arka bölümünde, monitörün ve bulunduğu odanın görünümünü daha estetik hâle getiren balık sırtı deseni yer alıyor. M8'in manyetik ve çıkarılabilir kamerası sayesinde kullanıcılar ek ürün satın almadan kablosuz bağlantı sağlayabiliyor.

2023 Akıllı Monitör serisi, PC gerektirmeyen çalışma alanı, PC'lere kablosuz olarak bağlanarak ve PC ekranlarını yansıtarak uzaktan çalışmayı sorunsuz ve zahmetsiz hâle getiriyor. Kullanıcılar Google Meet’e ve diğer uygulamalara bağlanarak, Otomatik Çerçeveleme özellileri sayesinde toplantılarını daha verimli hâle getirebiliyor.

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