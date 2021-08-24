Samsung'dan Pandemiye Karşı 206 Milyar Dolarlık Yatırım

Samsung 206 milyar dolar yatırımı ile çok konuşulacak. Samsung Group, pandemi sonrası dönemde büyüyebilmek için önümüzdeki üç yıl içinde 205.64 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Samsung Electronics, Samsung Group'un pandemi sonrası dönemde biyofarmasötikler, yapay zeka, yarı iletkenler ve robotik alanındaki izini genişletmek için önümüzdeki üç yıl içinde 240 trilyon won (206 milyar dolar) yatırım yapacağını söyledi.

Samsung 206 milyar dolar yatırımı nereye yapacak?

Güney Kore'nin en büyük holdinginin Salı günü yaptığı açıklamada 2023'e kadar yapılan yatırımın, grubun çip yapımı gibi kilit sektörlerde küresel konumunu güçlendirmeye yardımcı olurken, robotik ve yeni nesil telekomünikasyon gibi yeni alanlarda büyüme fırsatları aramasına izin vereceğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi Samsung Electronics, grubun ayrıca birleşme ve satın alma yoluyla teknoloji ve pazar liderliğini sağlamlaştırmayı planladığını söyledi. Ancak bu yoldan yapılacak yatırım rakamsal karşılığını paylaşmadı. Bu yüzden Samsung Group'un hangi firmaları satın alabilme potansiyeline sahip olduğu henüz bilinmiyor. Güney Kore Ticaret Komisyonu'na göre, Samsung Group'un toplam 457 trilyon won'luk varlığa sahip 59 iştiraki var.

Samsung'un üç yıllık yatırım planı, 2018'de açıklanan Samsung'un önceki üç yıllık stratejisinden %30 daha büyük. Güney Koreli grup, özellikle yurtiçinde ve yurt dışında "acil durum" döneminde teknolojik liderliği korumak için yatırımı artırmaya karar verdi.

Yatırım planı, Samsung Group lideri Jay Y. Lee'nin rüşvet ve zimmete para geçirme suçlarından mahkumiyetinin ardından, şartlı tahliyeyle hapishaneden serbest bırakılmasından bu yana bir haftadan uzun bir süre sonra geldi.

Samsung Electronics yaptığı açıklamada, "Çip endüstrisi, Kore ekonomisinin güvenlik plakasıdır. Agresif yatırımımız, rekabet gücümüzü bir kez kaybettiğimizde geri dönmemizin neredeyse imkansız olduğu bir anlamda hayatta kalma stratejisidir." dedi.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) ve Intel de dahil olmak üzere global çip rakipleri, küresel çip sıkıntısı ve gelişmiş çip segmentinde yoğunlaşan rekabet ortamında büyük yatırımlar yapıyor.

Son çeyrekte dünyanın çip gelirlerinin yaklaşık %57'si Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp isimli Tayvanlı yonga üreticisi tarafından elde edildi. Şirketin çiplerinin kapış kapış satıldığını analiz eden TrendForce'a göre Taipei merkezli TSMC, ilk çeyrekte gelirinin bir önceki yıla göre %2 artarak 12.9 milyar dolara yükseldiğini gördü.