Samsung 25W Powerbank Modelini Satışa Sunmaya Hazırlanıyor

Federal İletişim Kurulu sertifikalandırması sırasında ortaya çıkan powerbank, Samsung kullanıcılarını oldukça memnun edecek gibi gözüküyor.

25W Hızlı Şarj Desteği

Sertifikalandırma sırasında sunulan belgeler ve görüntüler tam anlamı ile ürünü açığa çıkarmıyor olsa da en önemli özellikleri bizlere veriyor. Bu powerbank modelinin en önemli özelliği 25W çıkış veriyor olması. Yani hızlı şarj desteğine sahip akıllı telefonları 25W kablolu hızlı şarj etmeniz mümkün olacak.

Samsung'un akıllı telefonları genel olarak 15W şarj desteğine sahip olsa da Galaxy Note 10 gibi modellerde 25W ve 45W gibi hızlı şarj desteği bulunuyor. Buna karşın powerbank evrensel kullanıma uygun olduğu için hızlı şarj desteğine sahip diğer marka ürünlerle de kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte 25W çıkış sunan bu modelin 10,000 mAh kapasitesinde olduğunu vurgulayalım.

Yayınlanan görüntülere baktığımızda iki adet USB-C konnektörü ile karşılaşıyoruz. Birisi cihazı şarj etmek diğeri de çıkış sunmak için olabilir. Ya da her ikisi de her iki özelliğe uygun bir yapıya sahip olabilir. Bununla birlikte bu powerbank de muhtemelen 25W hızlı şarj edilebilecek.

Ek olarak görselde kablosuz şarj pedi de bulunuyor. Ancak 15W çıkış gücünü geçeceğinden şüpheliyim. Yani bu ürünün temel olarak geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan diğer powerbank modeli ile oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada en önemli değişiklik hızlı şarj noktasında bulunuyor.