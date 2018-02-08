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Samsung, 3 Boyutlu LED Sinema Ekranlarını Tanıttı

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk teknoloji
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Samsung, sinema salonlarının en büyük dertlerinden birini çözebilecek yeni teknolojisini tanıttı.

Bilindiği üzere mevcut sinema sistemlerinde genel olarak projeksiyon teknolojisi tercih ediliyor. Bu sistemde projektörden dev bir beyaz perdeye görüntü yansıtılıyor; fakat projeksiyon teknolojisinin dezavantajları nedeniyle görüntü kalitesi beklenilen seviyede olmayabiliyor. Renklerin canlı olmaması görüntü kalitesini düşüren en büyük neden. Solgun renklerle film izlemek, özellikle karanlık atmosfere sahip filmlerde rahatsız edici olmakta. IMAX teknolojisine sahip salonlarda bu durum biraz daha iyi olsa da yine projeksiyon bir film izlediğiniz hissine kapılıyorsunuz.

Samsung'un yeni LED ekranı, klasik sinema perdesi teknolojisinin yerini alacak nitelikde. Yüksek kontrast oranı ile tanınan LED ekranlar, solgun renk problemini ortadan kaldırıyor ve izleyicilere capcanlı renklerle daha tatmin edici bir sinema deneyimi sunuyor. Ayrıca bu dev LED ekranlar 3D teknolojisine de sahip.

Samsung'un paylaştığı detaylara göre LED sinema ekranları 4K çözünürlüğe sahip, bunun yanında HDR teknolojisi de destekleniyor. Aslında Samsung, daha önceden de sinema için LED ekranlar üretmişti; yeni LED ekranların farkı ise 3 boyut teknolojisini de desteklemesi. Yani IMAX'in kuvvetli bir alternatifi olacak bir ekran ile karşı karşıyayız.

Samsung, 3D gözlükler takıldığında bile yeni ekranının bir önceki standart LED sinema ekranları kadar parlak görüneceğini iddia ediyor. Yani 3 boyutlu gözlük taktığınızda renklerin canlılığı kaybolmayacak. Ayrıca uzun süreli 3D gözlük kullanımında yaşanan baş ağrısı ve baş dönmesi gibi problemlerin yeni ekranlarda yaşanmayacağı da iddia ediliyor. Yeni ekranların nasıl göründüğüne aşağıdaki videodan tanık olabilirsiniz:

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