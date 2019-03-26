Samsung 32MP Selfie Kameralı Galaxy A70'i Tanıttı

Koreli şirket Samsung, 2019 model Galaxy A serisindeki dördüncü yeni akıllı telefon olan Galaxy A70'i duyurdu. Diğer modeller gibi damla çentikle gelen A70'in, Samsung tarafındaki en yüksek MP'li selfie kamerasına sahip olduğu ifade edildi.

Ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne sahip 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED ekran ile gelen Galaxy A70 gücünü okta çekirdekli bir Exynos modelinden alıyor. 6GB / 8GB RAM seçeneklerine ek olarak 128GB dahili depolama alanı ile sunulan cihazda 25 watt hızlı şarj destekli 4500mAh batarya gözlerden kaçmıyor.

Arka tarafta üç kamera kurulumuna (32MP+8MP+5MP) yer veren Galaxy A70, önde ise tek 32MP çözünürlüğünde kameraya sahip. Ultra geniş açı, portre modu gibi çeşitli özelliklerle kamerayı daha cezbedici hale getirmek isteyen Samsung, cihazın Android Pie ile kutudan çıkacağını dile getirdi. Bixby Voice'in de olacağını vurgulayan Koreli şirket, renk seçeneklerinde ise mavi, siyah, mercan ve beyaz tercihlerini sunuyor.

Kore'de gerçekleştirilen lansman kapsamında Galaxy A70'in tüm detaylarını paylaşmayan Samsung, çıkış tarihi ve fiyat gibi konuları 10 Nisan'daki Galaxy A etkinliğine saklıyor. Şirketin 2019'daki dördüncü A modeli olan Samsung Galaxy A70, diğer varyantları gibi orta segment kullanıcılarına hitap ediyor.